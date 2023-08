El BNG denuncia que el Ayuntamiento de A Coruña no conteste a sus preguntas

El BNG denuncia que en los últimos dos mese su concejala Mercedes Queixa ha pedido por escrito información y documentación al Gobierno coruñés en relación a cuesiones como el estado de los frescos de Urbano Lugrís en la calle Olmos o las fiestas de María pita. Sin embargo, aseguran, el silencio ha sido la respuesta del Ejecutivo de Inés Rey, al que acusan de tener una "actitude obstrucionista".

“Temos que denunciar a opacidade e falta de transparencia por parte do Goberno Local, unha conduta que vulnera os nosos dereitos como concelleiras e torna moito máis difícil o correcto desenvolvemento do noso traballo como responsábeis do control e fiscalización do Goberno Local desde a oposición”, afirma la edil nacionalista.



“Por pórmos un exemplo, non se nos ten respondido á petición de acceso aos expedientes relativos ao estado dos frescos de Urbano Lugrís na rúa dos Olmos, que, como se sabe, presentan un estado moi delicado canto á súa conservación”, señala Queixas.



Tampoco han recibido noticias respecto “ao estado dos pregos do contrato de servizos e subministracións do IMCE ou ao expediente económico relativo á Feira do Libro ou ao Festival Noroeste”, remarca.



Sí que hubo respuesta, aunque con demora a la pregunta sobre el acceso a los planes de autoprotección en festivales y eventos musicales del verano: “Neste caso, o retraso no acceso á información é especialmente inaceptábel tendo en conta de que se trata dunha documentación que ten a ver coas medidas que se teñen adoptado para garantir a seguridade das persoas asistentes a estes espectáculos”.

Entre el momento en que se registra la petición de documentación y la respuesta del Gobierno local hay un plazo de cinco días naturales. Si en este plazo no hay respuesta aparece un silencio administrativo que significa un "sí" a la demanda de información, explican desde el Bloque. "O problema é que despois non existen garantías de que efectivamente se produza o acceso á documentación, o que moitas veces lle xera indefensión aos grupos da oposición", denuncian.