El BNG lamenta que la ampliación de A Pasaxe no contemple carril para bus y taxi

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego lamenta que el proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe no contemple la construcción de un carril para servicio del transporte público como son buses y taxis. La concejala Avia Veira afirma que la iniciativa, cuya primera fase viene de ser aprobada por el Ministerio de Transportes, no va a acabar con los atascos que se producen a diario en la vía que conecta los municipios de A Coruña y Oleiros.



“É un investimento de 31 millóns de euros que non vai resolver os problemas de mobilidade que en teoría se pretenden abordar. O aumento do espazo para o tránsito de vehículos privados na Pasaxe non é a solución”, remarca Veira, al tiempo que asegura que es el propio Gobierno el que reconoce que, a pesar de ampliar la infraestructura, las colas de vehículos irán en aumento.



La concejala añade que el proyecto debería dar prioridad al transporte público y, en ese sentido, critica que la ausencia de un carril VAO (Vías de Alta Ocupación) para los buses.



“Desde o BNG continuamos a esixir que o deseño da mobilidade da Coruña do presente e do futuro se faga en clave metropolitana e reivindicamos a implantación dun tren”, apostilla Veira.