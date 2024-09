El BNG de A Coruña denunciará en el pleno el "abandono" de As Xubias

"O núcleo das Xubias, en especial as Xubias de Abaixo, é o epicentro dun desenvolvemento urbanístico presentado como proxecto estratéxico por parte do Goberno Local. Mais ese núcleo atópase nun preocupante estado de abandono, esquecido polas políticas municipais: falta de limpeza e carencia de servizos básicos caracterízano". Así de rotundo se muestra el BNG, tras visitar recientemente la zona su portavoz, Francisco Jorquera, y la concejala encargada de Urbanismo, Avia Veira.

En su paso por el barrio, de la mano de vecinos preocupados por el convenio firmado por el Ayuntamiento con el fondo de inversión Gingko, “puidemos constatar numerosa carencias”, relata Jorquera, que evidencian "o esquecemento e abandono que sofren un lugar que responde á tipoloxía típica da aldea mariñeira galega e que, alén de máis, conta con elementos dun grande valor patrimonial e localízase nun espazo de extraordinario atractivo paisaxístico e importancia medio ambiental”.

Esta situación será la que el BNG lleve al pleno del 3 de octubre mediante una iniciativa en la que se insta al Ayuntamiento a a responder a las demandas vecinales.



Entre otras cosas, en la moción se demanda que se dote a la playa de As Xubias de ducha y lavapiés y se reparen sus escaleras para que sean accesibles. Además, se solicita un local social para los vecinos, ya que el antiguo lleva veinte años en estado de ruina tras sufrir una inundación, además de la recuperación de las fuentes públicas o la reparación de caminos y accesos, en particular las llamadas "escadas do pincho" que dan acceso a la parada de bus de A Pasaxe. También pedirá el BNG que se garantice la salubridad y limpieza de los solares abandonados, dotar el paseo de As Xubias de Abaixo de papeleras y un sanitario químico, así como realizar las gestiones para recuperar los muelles de atraque.

La iniciativa de los nacionalistas demanda también que se cumpla el mandato del pleno anterior, el del mes de septiembre, cuando la Corporación aprobó una moción del BNG para suspender el convenio con Gingko, y que se dé información puntual de todo el proceso a los vecinos, a la vez que se concluya la modificación del PXOM que rebaja la edificabilidad de la zona.