Bares, pubs y discotecas de A Coruña cerrarán dos horas más tarde en Semana Santa

Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección la hostelería y el ocio nocturno volverán a estar en la cima de esa montaña rusa de sensaciones que supone el calendario de facturación. La Semana Santa de A Coruña empezará el Viernes de Dolores, aunque en buena medida no será hasta la noche siguiente cuando para los empresarios del disfrute el viento sople a favor. Y es que entre el día 13 y el 20, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, el Ayuntamiento extenderá dos horas la licencia habitual para bares, restaurantes, pubs y discotecas.



No es nada nuevo, ya que en realidad se trata de la decimonovena medida similar desde agosto de 2022. Sin embargo, llega en un momento en el que la ciudad debate qué modelo de hostelería y ocio desea. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y el Ayuntamiento han llegado a un nuevo acuerdo para esta medida cuya intención es, principalmente, que la celebración de eventos nocturnos no interfiera o perjudique en la restauración primero y el ocio después. No obstante, en este caso, según afirma Hostelería de A Coruña, sólo los asociados podrán beneficiarse. “La Policía Local ya cuenta con el listado de socios para que no haya problemas con la habilitación administrativa”, comunica.

Así, los establecimientos de hostelería tradicional podrán prorrogar su actividad hasta las 03.00 o 04.00 horas, mientras que el ocio nocturno tendrá hasta las 06.30 horas en el caso de los pubs y hasta casi las 09.00 horas en el de las discotecas.