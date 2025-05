El Ayuntamiento de A Coruña considera que el uso de la bicicleta es ya un “cambio cultural”

La cultura está inextricablemente unida a las costumbres que la sostienen, las acciones cotidianas que se realizan mecánicamente y que se asumen de forma natural. Los gobiernos de talante progresista tienen la vocación de cambiarlas apelando al progreso, y eso es, a juicio del Ayuntamiento, lo que ha ocurrido con la movilidad en A Coruña, que califica ya de “cambio cultural”. Al valorar los efectos de esta tecnología disruptiva del siglo XIX, la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, argumentó en la jornada de ayer que “estamos ante un cambio cultural”.



El hecho de que la bicicleta haya pasado de ser un simple medio de recreo a un medio de transporte en toda regla tiene mucho que ver con el servicio de alquiler de bicicletas BiciCoruña que ha sido acogido favorablemente por el público. “A resposta cidadá ao servizo de bicicletas é excelente, e seguiremos ampliando a rede e mellorando a convivencia no espazo público”, prometió Paz, al mismo tiempo que aportaba los ultimos datos al respecto.



El mes pasado, el servicio registró 112.553 desplazamientos, con una media de 3.752 usos diarios. El número de usuarios activos también sigue en máximos históricos: 14.299. Desde la renovación del servicio en 2022, esta tendencia a mayores ha ido manteniéndose acompañada de una inversión millonaria alimentada con fondos europeos, que han permitido ofrecer material de última generación (muchas de ellas eléctricas, lo que permite pedalear sin esfuerzo) a muy bajo coste para el bolsillo.

las CIFRAS 3.752 usos

diarios registra el servicio municipal de alquiler de bicicletas BiciCoruña, según los datos recogidos el mes pasado 210 toneladas

de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera podría haber ahorrado BiciCoruña en lo que va de año, según el Ayuntamiento 989 unidades

compondrán la flota de BiciCoruña este año y por lo menos la mitad serán eléctricas, las favoritas de los usuarios



Para la edil de Seguridad Ciudadana, esta evolución confirma el “compromiso da ciudadanía con un modelo de transporte urbano eficiente y respetuoso co medio ambiente” y estima que, en lo que va de año, el uso de las bicicletas públicas evitó la emisión de cerca de 210 toneladas de CO2 al medio ambiente. Son equivalencias aproximadas. No existe una fórmula exacta para estos cálculos en ningún sitio. Sin embargo, se estima que solo el 15% de los usuarios de BiciCoruña viajaban antes en coche u otro vehículo contaminante particular.



“Máis persoas usuarias, menos emisións e unha cidade máis amable. Seguiremos traballando para que A Coruña sexa un referente en mobilidade urbana e calidade de vida”, concluyó Paz. Naturalmente, esta “amabilidad” no se demuestra en el comportamiento de algunos ciclistas, que circulan habitualmente por la acera invadiendo el espacio reservado a los peatones. Por eso ha sido necesario lanzar la primera campaña de control tanto de bicicletas como de patinetes eléctricos.



Sin embargo, los portavoces de las asociaciones ciclistas aseguran que, con el aumento de los ciclistas, han percibido también un incremento del rechazo, sobre todo por parte de los conductores. Si es verdad que existe un cambio cultural, este todavía no se ha completado.