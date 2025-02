El Ayuntamiento comienza la campaña de seguridad vial para los usuarios de BiciCoruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha comenzado hoy una campaña de lo más demandada, sobre todo por los viandantes de zonas concurridas como el Paseo Marítimo. Más aun si se tiene en cuenta el último incidente con estos vehículos azules que acabó con una señora en el hospital tras un choque con una bicicleta.

Y es que desde ayer, la Policía Local ofrece información sobre seguridad vial en las zonas más frecuentadas por los usuarios de BiciCoruña y conductores de VMP.



A lo largo de esta mañana, varios agentes de la Policía Local instruyeron a las diferentes personas que recogían o dejaban una bicicleta en alguna de las paradas más asiduas –como es la de la plaza de Pontevedra–, así como a algunos de los ciclistas que circularon por el carril bici del Paseo Marítimo.



El objetivo es concienciar



Álvaro Miguélez, usuario frecuente de BiciCoruña aunque desconocía la campaña del Ayuntamiento, le parece una buena forma de concienciar. “Saber el código vial es básico. Yo no tengo carné de conducir pero conozco las señales, lo que se debe hacer y lo que no”, explica.

Asimismo, Miguélez es consciente de que algunos usuarios no hacen un uso correcto de la bicicleta, bien sea por no ir por el carril bici o por si saltarse semáforos, incluso. Aunque coincide en que “hay paradas que tienen muy mala comunicación con el carril bici”, lo que hace difícil depositar la bicicleta sin alterar el tráfico.

Otros usuarios más veteranos, como es el caso de Raúl Ameneiro, explica que a él si que le "parece necesario porque hay mucha gente que no tulipa este servicio correctamente, tanto jóvenes como adultos, que se ponen a hacer caballitos o circular por donde no deben o a mayor velocidad de la debida", apunta.

Es clave explicar el uso correcto de estas bicis a gente que no lo sabe. Aunque recalca que es importante abordar el problema de civismo, y que en eso va en las casas de cada uno. “A veces aparecen bicis dañadas o tiradas por ahí. Eso ya es no tener dos dedos de frente”, comenta Ameneiro.

"Hasta que no sancionas, nada va a cambiar"



No obstante, este problema afecta directamente a los que no son usuarios. Domingo García es uno de los veteranos viandantes que día tras día, realiza sus paseos matutinos por el Paseo Marítimo de de la ciudad. Igual que muchas otras personas, en sus paseos sufre el peligro de algún que otro usuario que no realiza el uso correcto de las bicicletas.

Sobre la reciente campaña de concienciación lo tiene claro: “Eso de las bicis es un aspecto con difícil solución. En mi opinión, se tenía que haber hecho antes. Una vez que pones las bicis en la calle, las medidas de seguridad solo se van a implementar cuando hay una sanción de por medio, como todo. Hasta que no sancionas, nada va a cambiar”, concluye.