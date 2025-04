Las nuevas multas de BiciCoruña se incorporarán a una ordenanza

Esta semana, Emvsa (Empresa Municipal de Viviendas y Servicios de A Coruña) aprobó una serie de sanciones para aquellos que hacen un uso indebido del servicio municipal de bicicletas, BiciCoruña, después de las quejas del público. Sin embargo, estas normas, que incluyen multas por valor de hasta 600 euros, no serán efectivas de momento. Será necesario incorporarlas a una ordenanza de movilidad.



La razón es que la Policía Local no puede aplicar las normas de una empresa, aunque se trate de una propiedad del Ayuntamiento, sino que aplica las ordenanzas. Por supuesto, si un conductor de BiciCoruña es descubierto circulando por la acera, se puede sancionar, pero no si, por ejemplo, sobrecarga la cesta o utiliza la bicicleta fuera de los límites del municipio.



Conviene recordar que no existe ninguna ordenanza de movilidad como tal en A Coruña, sino varias normativas sueltas, y el Ayuntamiento lleva años de retraso en la aprobación de la nueva ordenanza, sin que haya aclarado el motivo. Por eso mismo es posible que se decida a elaborar una ordenanza, más sencilla, exclusiva para bicicletas. Todavía no se ha anunciado.

1 No comunicar la pérdida de tarjetas de usuario

Según el documento aprobado esta semana, causar daños leves a la bicicleta, a la estación aparca-bicicletas o al resto de elementos del sistema de BiciCoruña por valor de hasta 200 euros se considerará infracción leve. Eso, sin contar los gastos ocasionados por la reparación, que podrían tener que ser abonados aparte. También se considera falta leve no comunicar a Emvsa la pérdida de la tarjeta.



2 Quedar sentado en la bicicleta en la estación

Entre las infracciones graves, el reglamento incluye utilizar la cesta de forma incorrecta o sobrecargarla (el máximo es cinco kilos), quedarse sentado en la bicicleta para impedir que alguien la utilice en la estación, causar daños por valor más de 200 euros o circular por zonas peatonales o por carril bus. La sanciones en este caso implican una suspensión de un mes, además de la multa.



3 Abandonar la bicicleta o ponerle candado

Pero la mayor parte de las sanciones e infracciones recogidas se consideran muy graves: no respetar las normas de tráfico, el abandono de la bicicleta o no vigilarla adecuadamente, llevar más de un pasajero, utilizarla con fines comerciales o no presentar una denuncia en caso de pérdida o robo. Los menores de 16 años deben llevar casco. Tampoco se puede alquilar, prestar o ceder la bicicleta. La lista sigue: atar la bicicleta con cadenas o similares, hacer uso indebido de la bicicleta (caballitos, etc), utilizar auriculares, subir la bicicleta a cualquier otro medio de transporte, desmontarla total o parcialmente o emplear el móvil son también consideradas faltas muy graves.



Emvsa impone multas de 600 euros por este motivo, igual que son 300 en las graves y 150 en las leves. Y para evitar el impago, se cargan como un sobrecoste en el último trayecto.