El Ayuntamiento cierra el tercer local de ocio nocturno en menos de un mes

El Ayuntamiento sigue con su política de tolerancia cero con las infracciones a las ordenanzas municipales por parte de los locales de ocio nocturno, y la Policía Local volvió a cerrar un establecimiento por infringir la normativa referente a los ruidos, lo que supone el tercer caso en menos de un mes. Esta vez, sin embargo, no fue en el Orzán, sino en el cruce de la avenida de Finisterre con la ronda de Outeiro, el Nancy´s. El local, un café cantante, había infringido las normativas referentes a la emisión de ruido, según la información que maneja Disciplina Urbanística.



Según estas mismas fuentes, se descubrió que el sonógrafo, el aparato que deben incluir todos los locales que cuentan con música, había sido manipulado para que no recogiera el verdadero volumen de sonido, una práctica bastante habitual en estos casos. El cierre que se produjo a finales de abril, el del emblemático Grietax en el cruce de la calle Sol con Socorro, también habían manipulado el sonógrafo, tapando el micrófono para que no captara el alto volumen de la música. Eso provocó que, cuando los policías locales realizaron mediciones en el piso de arriba, se captaran unos 39 decibelios (en un segundo piso, para que no hubiera contaminación del ruido ambiental de la calle). Aquello les costó el cese de la actividad.



En cambio, en el caso de la Cabaña del Mojito, en Pasadizo del Orzán, que recibió la indeseada visita de los agentes municipales la semana pasada, fue un problema con la documentación la que permitió cerrarla. El miércoles se había comunicado a la nueva gerencia el cese de actividad del local antes conocido como La Chismosa, señalan fuentes municipales. En todo caso, el cierre del local no es definitivo, dado que una vez reúna la documentación requerida, podrá volver a abrir. Conviene recordar que, técnicamente, a día de hoy no es necesario tener una licencia de apertura como antiguamente, basta con una comunicación previa (también conocida como declaración responsable) de que abre con los requisitos.



Como señalan las fuentes municipales consultadas, los cierres de los locales no tienen lugar sino tras varias infracciones reiteradas, que se van acumulando hasta llegar a una sanción importante, que no solo implica el cierre, sino multas cuantiosas, de hasta cien mil euros, en algunos casos.























Tantos como en todo 2021





Con este cese de actividad, la Policía Local ya ha clausurado tantos en lo que va de 2022 como en todo el año pasado. De esta manera, el Ayuntamiento quiere demostrar su compromiso con el cumplimiento de las ordenanzas municipales tras recibir numerosas quejas de los vecinos, particularmente los del Orzán, la zona de ocio nocturno por antonomasia, que desde que finalizó las restricciones de la pandemia mantienen una fuerte campaña de protestas.



Precisamente, el viernes pasado, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ignacio Borrego, y el director de Seguridad, Carlos Touriñán, se reunieron con los directivos de la Asociación de Vecinos Orzán-Pescadería, tras la petición de estos últimos, y se comprometieron a actuar para poner fin a la situación de molestias generadas por el ruido los fines de semana. Según los vecinos, el Ayuntamiento les aseguró que desde hace tres semanas están desplegando más patrullas en horario nocturno que en los últimos diez años.



Pero desde la asociación consideran “extraño” que, para el Ayuntamiento “hasta hace tres semanas estábamos mintiendo y que si vivíamos en el Orzán no nos quedaba más remedio que aguantarnos”. E insinúan que fue su cesión de acudir a la Valedora do Pobo lo que lo cambió todo.