Así se cocina en A Coruña la mejor tortilla de España

Entre las muchas virtudes y ventajas de las que pueden presumir los coruñeses destaca el hecho de que uno de sus antojos o placeres más populares está al alcance de todos los bolsillos. Y es que, convertido en objeto de peregrinación para muchos visitantes, la famosa tapa de la mejor tortilla de España, la de O Cabo, resiste la tentación de la viralidad y es fiel al precio habitual entre sus semejantes. Por el contrario, si Ramón Rodríguez, creador de la fórmula y propietario del local, tuviera que justificar una eventual subida tendría como uno de los principales argumentos la vasta labor logística que requiere satisfacer una demanda que no para de crecer. El Ideal Gallego ha querido celebrar a su lado el Día Mundial de la Tortilla de Patata y comprobar el proceso de elaboración que hay detrás de uno de los manjares de la ciudad.



Son las 09.00 horas y O Cabo comienza a prepararse para un servicio que en ocasiones supera el centenar de ruedas de patata, huevo y aceite. Son un total de seis las manos encargadas de lo que es una maquinaria humana perfectamente engrasada. Hasta las 11.00 horas Lourdes Losada se encarga de todo el proceso. Posteriormente tomarán el relevo sus compañeras Ángela y Linda. “Existen pequeñas diferencias entre las de cada una, y el público lo nota. En unas la patata está más hecha y en otras menos, pero para mí la mía es la mejor”, bromea Lourdes, que cumple una década haciendo las delicias de quien pasa por O Cabo.

Mientras empieza a batir huevos da comienzo un interminable ceremonial de repartidores arrastrando carretillas en dirección a la cocina. Casi todo son patatas (de Fructífera), y huevos (de Huevería Nieto). Es desfile es de aproximadamente 20 minutos, cinco más de los que requiere el proceso de elaboración de cada tortilla.

Lourdes Losada (cocinera) y Ramón Rodríguez (propietario) | Patricia G. Fraga



Mientras se colocan las mesas y las primeras tapas para el café de la mañana comienzan a cuajar (poco, como dictan los cánones), Ramón se dirige al mercado para encontrar los mejores productos del día. Y es que no solamente de tortilla vive O Cabo, aunque son pocos los que no caen en la deliciosa tentación. “Diría que el 90 por ciento de los clientes, aunque lo acompañen con otras cosas, prueban la tortilla”, reconoce un hombre que ha delegado en sus empleadas la responsabilidad de mantener la fórmula del éxito. “Me da pereza cocinar”, confiesa.



Ser campeón de España de tortillas no le ha cambiado demasiado la vida, aunque sí ha supuesto un importante incremento de clientes en un local donde ya era difícil encontrar mesa. “Sobre todo hemos notado que viene muchísima gente de fuera”, explica Rodríguez. No tiene reparos en contar su secreto, por si alguien se atreve en casa, a pesar de que el toque personal en la tortilla es una cuestión indiscutible. No hay dos iguales. “Me gusta emplear un aceite muy suave y 13 huevos en cada tortilla”, dice. Para la patata existen alternativas condicionadas por la temporada. “Normalmente, si puedo, cojo patata de Coristanco, y después de O Incio u otras zona de España, pero la preferida es de Coristanco”, apunta.



Apenas han pasado unos minutos y, con los primeros cafés, las tortillas más madrugadoras vuelan. El teléfono empieza a sonar, las mesas a escasear y la barra en cuestión de segundos apenas deja ver el interior por la aglomeración de gente. Si en Roma se hace cola por Giolitti, en A Coruña se espera por la tortilla de O Cabo. El descanso de la tarde da paso a otra escena habitual: los que empiezan a hacer cola antes de que el local reabra sus puertas a las 20.00 horas. Con ese ritmo de trabajo se entiende que cada vez se haga más complicado encargar por teléfono, y todavía más reservar: cuando Ramón abre el libro parecen los apuntes de historia, sin apenas huecos en blanco.



Y así es cómo 100 tortillas, 250 kilos de patatas y 1.300 huevos después se termina otro día en la vida de los mejores tortilleros de España. Y seguramente de todo el mundo.