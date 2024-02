Así era el Carnaval en A Coruña en 1916, el año en que se prohibieron los disfraces "indecentes"

La Real Academia Galega desvela una serie de imágenes del Carnaval coruñés de 1916, una fecha marcada por la intención del Ayuntamiento de prohibir "los disfraces contrarios a la decencia y los trajes o atributos de autoridades o de funcionarios de los órdenes civil, militar o eclesiástico". Como señalan desde la RAG "o realismo grotesco do Entroido tardomedieval e renacentista bateu co xurdimento da sociedade burguesa, que paulatinamente tentou laicizar e desmitificar a súa entidade, procurando convertela nunha cerimonia desposuída do ton satírico, cómico e pantagruélico e que visibilizase o novo status das elites. Un deses intentos quedou inmortalizado na serie de fotografías que conserva o arquivo da Real Academia Galega correspondente ao Entroido coruñés dos primeiros anos do século pasado".

El bando también prohibía que los hombres se disfrazaran de mujer o las mujeres de hombre, que las máscaras se detuviesen en la calle o tirar huevos rellenos de confetis o cualquier clase de objetos para “evitar molestia a las personas”. También se prohibían las coplas y cantares no consignados en los originales autorizados por el Gobierno Civil, "nunha norma encamiñada a privilexiar unha celebración refinada baseada en desfiles de carrozas que circularía por espazos acoutados".

La colección de fotos de la RAG ilustra aquel Carnaval en A Coruña en febrero de 1916, con carrozas circulando en procesión por los Cantones y los jardines de Méndez Núñez. Están hechas por Pedro Ferrer (1870-1939) y pertenecen al fondo personal de quién era alcalde entonces, Manuel Casás, el regidor que firmó el polémico bando.

A cambio de las prohibiciones, el Ayuntamiento de A Coruña preparó una serie de actividades para luchas contra el Entroido tradicional: "Actividades como bailes e recitais, o desfile. As luxosas carruaxes, patrocinadas moitas delas polas diferentes sociedades e compañías existentes na cidade (o Circo de Artesáns, o Sporting Club, asociacións de prensa, diarios, exército, a Compañía de Tranvías), simbolizaban o cambio de paradigma, no que o contacto libre e familiar do Entroido se foi substituíndo por una espectacularización pechada e restrinxida", explican desde la RAG.

Ese año, señalan en la Academia, marcó el camino que seguiría en los siguientes años, marcados también por la Guerra Civil y la Dictadura de Franco, hasta en los 80, superada esta etapa, el Carnaval coruñés regresó con fuerza a su origen: "Farturento, cheo de risa e de chanza".