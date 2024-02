Susa, choqueira del año de A Coruña: "Xa me disfrazaba nos anos setenta"

Desde los diez años vive el carnaval con la pasión que a día de hoy la caracteriza. Jesusa Cabeza García, Susa, recibió este jueves su placa de choqueira del año de Monte Alto. La alcaldesa, Inés Rey, entregó este reconocimiento a una figura clave en el entroido coruñés. Lo hizo en el Circo de Artesanos, donde Susa contó que "xa me disfrazaba nos anos 70. Non era festivo o antroido e nos xuntábamos uns cantos por aquí".

La tradición choqueira, relató, "venme do meu pai", pero no fue hasta el año 2010 cuando ganó el concurso de disfraces en A Coruña tras conocer a Fernando Amaro, quien la descubrió. Susa acudió a recoger la insignia vestida de cesteira. "Fun á horta para coller algunhas cousiñas para decorar esto. Esto é moi liado", comentó sobre el disfraz, elaborado con cestos, mandiles, grelos y mandarinas, entre otros elementos.

Jesusa es de la parroquia de Sofán, en Carballo, pero lleva 48 años disfrutando del entroido coruñés. Sobre su infancia destaca que "os choqueiros son os choqueiros. Cando tiña dez anos xa me disfrazaba. Somos once irmáns e dábannos filloas e orellas", contó, a la vez que reconoció que "este premio é incrible". La placa con su nombre será colgada en la calle San José el martes.

La alcaldesa resaltó que Susa "escenifica á perfección o que é o entroido coruñés, o entroido choqueiro. Ese entroido no que non fai falta gastar un peso en disfraces para poder gozar da troula do martes na rúa da Torre". Rey puso en valor el recorrido de Susa, que, aunque es veterana del entroido, "non foi ata o ano 2010 cando se presentou ao concurso de choqueiras. Mais foi chegar e encher, pois conseguiu o primeiro premio e, desde entón, obtivo diferentes mencións”.