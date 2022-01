La alcaldesa pide refuerzos para evitar el estrés y la tensión en Atención Primaria

“Estamos esperando como todos que remita esta sexta ola y que las personas que están enfermas se recuperen, con la esperanza puesta en las cifras actuales, que no tienen nada que ver con las del año pasado en cuanto a número de hospitalizados y fallecidos. Creo que son datos para la esperanza para que la pandemia se convierta en endemia y podamos recuperar nuestra vida tal y como la conocíamos”, declaró al alcaldesa, Inés Rey.





La regidora no quiso entrar en cuestiones de “gripalizar” o no el virus (en referencia a las palabras del presidente, Pedro Sánchez, de que hay que empezar al covid como si fuera la gripe). “Pero sí en que las administraciones públicas tenemos que trabajar en esa recuperación y sigo exigiendo a la Xunta que refuerce la atención primaria y escuche al personal sanitario, que les dote de estabilidad y que asume la gestión de la Sanidad como un servicio esencial”, reivindicó.





Rey pidió a la Xunta que no colapsen los centros de atención primaria, que no estén desbordados los médicos de familia y que tengamos un sistema de sanidad pública fuerte y preparado. “Esta variante es especialmente contagiosa y la Atención Primaria no puede verse sometida a este estrés y tensión”.