La alcaldesa de A Coruña acusa a la Xunta de hacer "caso omiso" al control de jabalíes

Los jabalíes volvieron a pasear por A Coruña en la madrugada de este miércoles, esta vez por los alrededores del hotel Avenida. Tras los avistamientos del lunes en el Club Financiero y su recorrido hasta Cuatro Caminos, parece que el problema está lejos de obtener una solución. Ante esta situación, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recordaba hoy que el control de esta especie es competencia de la Xunta, "que hace caso omiso" a los requerimientos de los ayuntamientos.

"Quien tiene que controlar la población de jabalíes es la Xunta, que es quien tiene competencias y la que no lo está haciendo", explicó la regidora en rueda de prensa. Lo que puede hacer el Ayuntamiento, dijo, es "controlar a través de la red de Seguridad Ciudadana que no se produzcan situaciones de riesgo para el tráfico y las personas", pero mientras no se controlen las poblaciones, añadió, "no hay soluciones". Por ello, instó al Gobierno autonómico, "que hace caso omiso", a abandonar su "inacción" y tomar medidas "con carácter inmediato".

Según el vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, Santiago Vázquez, “la situación va a ir a más”. En la actualidad la Xunta permite cazar a los jabalíes en cualquier época del año, pero el vicepresidente de Hábitat considera que esta no es la solución y su opinión está respaldada por un hecho claro: la población de estos animales no para de crecer. Si hace veinte años se cazaban 1.500 de estos animales al año, ahora son 20.000, explica Santiago Vázquez. “El estrés tiene un efecto rebote y se reproducen más”.

La solución a este problema está lejos. “La única medida es cazar sin orden ni control y esto supone un gran perjuicio a nivel ambiental. Reclamamos que la Xunta lleve a cabo un plan de gestión propio de esta especie, con un estudio riguroso de cuántos jabalíes hay”, añade Vázquez, mientras advierte de que la medida actual “no tiene justificación científica y no está funcionando”. El jabalí, recuerda, no es el culpable: “Mientras no se haga el planteamiento científico, seguirán entrando en las ciudades; no puedes poner murallas. Todo va a ir a más”, concluye.