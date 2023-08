La Xunta pide colaboración a los ayuntamientos para frenar la "proliferación" de jabalíes

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha pedido a los ayuntamientos "colaboración" para abordar la presencia de jabalíes en zonas urbanas y periurbanas.



Lo ha hecho, a preguntas de los periodistas en un acto en la fábrica de Repsol, en A Coruña, en la que, sobre la presencia de jabalíes en zonas urbanas, ha incidido en que la Xunta ha puesto en marcha en los últimos años "una serie de estrategias para acabar con la proliferación excesiva".



"Hicimos modificaciones en la ley", ha insistido la conselleira, que ha aprovechado para recriminar a PSOE y a BNG que no las apoyase pese a pedir ahora "soluciones". Además, ha añadido que "distintas zonas fueron declaradas de emergencia cinegética". "Este año de nuevo estamos preparando la resolución para incrementar esas zonas", ha recalcado.



Protocolo

A ello, ha sumado un protocolo, "que dimos a conocer a los ayuntamientos para colaborar en las zonas urbanas y periurbanas, que son, ha apostillado "competencia" municipal.



"En ese protocolo de colaboración, lo que le pedimos a los ayuntamientos es la limpieza de las zonas urbanas y periurbanas para que no haya encames en las propias ciudades y villas, que los está habiendo", ha dicho en referencia a los jabalíes y su comportamiento, así como a la búsqueda de comida en contenedores.



A esto, ha sumado "poner jaulas" pero, ha insistido, aplicando el citado protoclo que exige la presencia de un veterinario y de personal "que aporta la Xunta".



No obstante, la conselleira ha expuesto que en ayuntamientos "donde hay mucha proliferación" de jabalíes "no están pididiendo ese protocolo de actuación". "Y es la única manera que tiene la Xunta de Galicia de actuar", ha recalcado. Al hilo de ello, ha dicho que no pueden actuar en un casco urbano si no está el protocolo firmado con el ayuntamiento.



"Esto no es echar balones fuera, esto es un problema que tenemos que combatir todos por el bien de la ciudadanía y todo lo que esté en nuestra mano desde el punto de vista legislativo seguiremos ahondando para poder tomar medidas", ha sentenciado.