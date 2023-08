La irrupción de jabalíes en A Coruña no cesará: "No se pueden poner murallas"

Los dos jabalíes que se pasearon el miércoles por Os Mallos, llegando incluso a colarse en el parking subterráneo, se dejaron ver en la madrugada de este viernes por la ronda de Nelle, a la altura del cruce con la avenida de Finisterre. Con esta son ya varias irrupciones seguidas en la ciudad y, según el vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, Santiago Vázquez, “la situación va a ir a más”.



Estas incursiones son normales para los expertos y estás provocadas por una serie de motivos. El primero, dice, es la caza “sin criterios científicos”. La segunda, la falta de alimentos por la gran cantidad de eucaliptos que tiene Galicia; y la tercera, el abandono del rural. En la actualidad la Xunta permite cazar a los jabalíes en cualquier época del año, pero el vicepresidente de Hábitat considera que esta no es la solución y su opinión está respaldada por un hecho claro: la población de estos animales no para de crecer. Si hace veinte años se cazaban 1.500 de estos animales al año, ahora son 20.000, explica Santiago Vázquez. “El estrés tiene un efecto rebote y se reproducen más”.



Los jabalíes se refugian durante el día en edificios abandonados donde hay vegetación, entre otros lugares. Por la noche, afirma el experto, comienza el recorrido en busca de alimentos, que puede ser de muchos kilómetros. “Son animales omnívoros, por lo que les valen animales, basura o bellotas, entre otras cosas. Bajar de A Zapateira o Novo Mesoiro es un paseo de nada para ellos”, dice.



La solución a este problema está lejos. “La única medida es cazar sin orden ni control y esto supone un gran perjuicio a nivel ambiental. Reclamamos que la Xunta lleve a cabo un plan de gestión propio de esta especie, con un estudio riguroso de cuántos jabalíes hay”, añade Vázquez, mientras advierte de que la medida actual “no tiene justificación científica y no está funcionando”. El jabalí, recuerda, no es el culpable: “Mientras no se haga el planteamiento científico, seguirán entrando en las ciudades; no puedes poner murallas. Todo va a ir a más”, concluye.