Inés Rey denuncia el veto del PP a un acto en el Puerto: "No soy la azafata del Telecupón"

"Quiero que sepan que no asistiré dado que la Xunta y el Partido Popular han vetado mi intervención". Así de tajante se mostraba la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, al anunciar que no estará presente en el acto que este lunes se llevará a cabo en punta Langosteira para conmemorar el movimiento de veinte millones de toneladas de mercancías en el Puerto Exterior.

La regidora aseguró que "los organizadores, la Xunta y el Partido Popular, han decidido que el puerto es del PP y por tanto lo están usando", lo que supone para ella una "absoluta falta de respeto" por dejar fuera a quien "representa a todos los coruñeses". "Mi presencia les incomoda y por eso la vetan", afirmó Inés Rey, recordando que "si se puede celebrar ese acto" es porque cuando ella llegó al cargo, en 2019, con Pedro Sánchez en el Gobierno central, se desbloqueó la conexión ferroviaria a Langosteira y las administraciones se sentaron por primera vez tras 17 años. "No todo vale en política, lo primero es el respeto institucional que yo siempre he tenido con el Puerto y la Xunta. Cuando vetan a la alcaldesa no están vetando a Inés Rey sino a la ciudad de A Coruña, y eso no lo consiento ni no acepto", dijo.

Rey también exigió al PP que el puerto quede fuera de la campaña electoral porque hay "una oportunidad de futuro" si todos trabajan "en la misma dirección", una opción que, para ella, obliga a que no se "patrimonialice ni se use como arma arrojadiza". "No sé de qué tiene miedo el señor Rueda", afirmó, para instar a que no se usen las instituciones e infraestructuras de la ciudad como escenario electoral.

A la vez, la alcaldesa deslizó que este veto a que intervenga en el acto pueda tener también carácter "misógino". "No quiero ir más allá y que fuera otra cosa. Es verdad que me invitaron a ir y dar un premio. Yo no soy la azafata del telecupón. No sé si habrían hecho lo mismo si en vez de Inés Rey fuera Francisco Vázquez o Carlos Negreira", afirmó, para asegurar que esto le "suena un poco misógino".