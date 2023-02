Alberto Vázquez | “La animación debería estar mucho más protegida, es un arte, pero también da muchos puestos de trabajo”

Casi 48 horas después de haber recibido el Goya a mejor película de animación con ‘Unicorn Wars’, el coruñés Alberto Vázquez reconoce que junto a la felicidad asoma también el cansancio. Es ya el cuarto ‘cabezón’ que atesora tras los de ‘Birdboy’, ‘Decorado’ y ‘Psiconautas’.



¿Qué se siente, ya no sólo al haber ganado el Goya, sino que sea ya el cuarto?

Es una gran satisfacción, contento. Pero no solo por mí, sino por todo el equipo, muchos habían venido a Sevilla. Es una satisfacción compartida. Sobre todo, ver la alegría en otra gente, te hace como valorar más lo que has conseguido. Esto nos ayuda mucho. Los Goya son el premio más mediático en España, están los Oscar y los Goya, y lo que nos da es la oportunidad de un segundo estreno, la posibilidad de que vaya a más plataformas, lo que nos da más visibilidad, que al final es lo que queremos. Entonces, estoy supercontento, feliz y muy cansado también (ríe).

‘Unicorn Wars’ es un proyecto de más de cinco años y con más de 250 personas involucradas.

Seis años todo el proceso, desde que se empezó a escribir el guión. Al final, en animación, tres años de trabajo no te los quita nadie, por el tipo de procesos que hay, no tenemos nada que ver con una película de ficción o de documental, que pueden llegar a rodar en un mes, nosotros rodamos en dos años y medio, tres, más todo lo que hay antes y después. Por eso hay tan pocas pelis de animación y por eso son tan caras. Ha costado hacerla, pero, al final ha salido bien y este Goya es un broche para el recorrido de este película que no acaba aquí. La película sale el mes que viene en Japón y EEUU.

El estreno en Japón debe ser un hito, teniendo en cuenta que es, prácticamente, una suerte de cuna de la animación.

Sí, es la industria más potente del mundo en animación y ellos exportan muchísimo, todos los dibujos de nuestra infancia son animes. Ellos exportan mucho y consumen, prácticamente, lo suyo. Que salga en cines allí y que tenga interés es algo muy bonito. También sale en Estados Unidos, empieza nuestra campaña para los Oscar del año que viene. Es una peli hecha por estudios pequeños, desde Galicia, desde Bilbao, pero que nos está dando muchas satisfacciones.



La primera impresión es una tierna película de ositos y unicornios, pero cuando uno la ve, atiende a una cinta con mensajes muy importantes detrás, ¿cómo surgió la idea?

Esto parte de una pequeña historia de cómic que hice en 2009 y luego, en el 2012, hice un cortometraje que se llama ‘Sangre de unicornio’, que era muy rudimentario, muy manual, hecho todo con acuarela y a lápiz. El corto fue muy bien y cuenta la historia de dos hermanos ositos que van a cazar unicornios, pero es una excusa para hablar sobre el bullying y sobre las relaciones de hermanos. Ya en 2016 nace la oportunidad de hacer un largometraje y recuperé esta idea, mezclándola con el género bélico y también con una historia como religiosa y mitológica. Y nació ‘Unicorn Wars’, que parte del género bélico, pero que tiene su propio camino.

Ha costado hacerla, pero, al final, ha salido bien y este Goya es un broche para el recorrido de la película, que no acaba aquí



Revisando el palmarés de Galicia en los Goya, gran parte de ellos proceden de la animación.

Es muy curioso. Tenemos como mucha tradición de ganar premios Goya, pero es muy curioso porque tampoco tenemos un tejido industrial tan potente, hay pocas productoras. Hay muy buenos profesionales, pero muchos trabajan fuera. Pero es muy curioso cómo en los últimos años entre los Goya, o eran gallegos, o tenían participación gallega. Lo que dice esto es que deberíamos potenciar más nuestro tejido empresarial, porque hay talento y están saliendo muchas cosas. Tenemos que considerar a la animación una industria, que mueve mucho dinero y mucho interés y da muchos puestos de trabajo. Luego, también es un medio para contar todo tipo de historias. Es un medio que debería estar mucho más protegido porque es una industria: es arte, pero también da muchos puestos de trabajo.



Acaba de ganar el premio, pero ya está inmerso en el siguiente proyecto.

Sí, llevo ya unos meses trabajando con ‘Decorado’, estamos ya con el guión y los primeros dibujos, y está basado en el corto que hice en el 2017 y que cuenta una especie de fábulas existencialistas sobre el sentido de la vida, diferente a ‘Unicorn Wars’, porque es una comedia, dramática, pero comedia. Presentamos el proyecto el mes que viene, en Burdeos.

Y está inmerso en un evento que se celebrará en A Coruña.

Sí, del 10 al 14 de mayo, estamos montando en Afundación un festival de animación que se llamará Imaxinaria, del que soy director artístico. Es un festival que tendrá programación para niños por las mañanas y para adultos por las tardes; tendrá invitados internacionales, gente que ha ganado Oscar; charlas; habrá una competición internacional de cortometrajes... queremos traer lo mejor de la animación mundial a Coruña y que sea la capital de la animación. Llevo más de doce años yendo a festivales y quiero coger todo lo bueno que he visto y traerlo aquí y que la gente pueda descubrir este medio, que es un medio para todos.