El Leyma Basquet Coruña se queda sin batería en el acto final

El Leyma Basquet Coruña no pudo aprovechar las dos bajas importantes en las filas del líder, un Estudiantes que sentenció en el último cuarto, donde los de Sergio García se hundieron físicamente, posiblemente a causa del enorme esfuerzo hecho en defensa en determinados momentos.



El conjunto colegial no tardó en lucir su defensa, la mejor de la liga, un entramado sellado en el poste bajo por Dos Anjos, 218 centímetros que ocultaron los 206 de Ward (15-5).



El tiempo muerto pedido por Sergio García, y la entrada en pista de Diagne, Javi Vega y Alex Hernández mejoraron a los naranjas, que contestaron con un tremendo 0-13 al parcial de 11-0 que había dado dos dígitos de ventaja a los locales, para cerrar el primer acto uno arriba (19-20) y demostrando que, cuando se lo proponen, también defienden de lujo.









Robos y mates





La inercia pasó de periodo. Primero minutos fantásticos atrás, haciendo que el Estudiantes ni siquiera pudiese lanzar. Tres robos seguidos, culminados con sendos mates –uno de Ward y dos de Hamilton–, seguidos de dos libres del pívot de Ohio, dieron al Leyma su máxima renta (21-29).



Todo marchaba sobre ruedas, excepto los ti ros sin barrera (10 de 17 antes del descanso). Monaghan erró dos de una serie de tres, y ello pareció reanimar al Estudiantes, que de la mano de Dee, Dos Anjos... y el trío arbitral, que colaboró con tres decisiones seguidas más que cuestionables a la remontada (35-34), culminada con un libre de Dee fruto de una técnica a Javi Vega por protestar una (inexistente) falta suya en ataque. El madrileño lo arregló con un triple y Hamilton puso las tablas (39-39) justo antes de enfilar los vestuarios.



El tercer cuarto arrancó a cámara lenta, con ambos equipos muy intensos atrás. Hasta que Löfberg abrió la caja de los truenos. Suyo fue el primero de los nueve triples, de las siguientes nueve canastas que subieron al marcador, que dieron al partido un plus de calidad, que, por otra parte, no le hacía falta porque ya estaba siendo de un altísimo nivel.



Tras el festival, Sergio García puso en pista su segunda rotación. Y esta vez, al contrario que en el primer periodo, no funcionó. Alex Hernández se equivocó penetrando y Diagne, salvo en un mate en ‘alley-oop’ a pase de Löfberg, no pudo con Dos Anjos. Arroyo, inspirado en el tramo final, se encargó de dar paso a un partido nuevo a 10 minutos (61-61). Todo apuntaba a un final apretado.



Nada más lejos de la realidad. Apretado, escaso de combustible, llegó el Leyma a la hora de la verdad. Durisic, que había mantenido al Estu en el difícil inicio del tercer acto, pilotó un 7-2 de salida en el último. García paró el partido. Sin consecuencias positivas.



Los suyos siguieron incómodos, como si llevaran una mochila de 50 kilos a la espalda. Una muestra fueron los muchos rebotes ofensivos que los de Jota Cuspinera capturaron en este tramo. Durisic, después de cuatro en la misma jugada, aplicó más medio descabello (78-68) todavía con 4:34 por delante.



Aunque el Estu gozó de varias posesiones para sentenciar, el Leyma ya no tenía fuelle para aprovecharse. Un Leyma que compitió, muy bien, y aun así no le bastó para tumbar al gran favorito al ascenso.









ESTUDIANTES 88 - 80 LEYMA BASQUET CORUÑA Estudiantes (19+20+22+27): Sola (12), Dee (18), Dos Anjos (9), Arroyo (9), Durisic (25) –cinco inicial– Jackson (4), Nacho Martín (4), Stoilov (0), Domínguez (4), Beirán (3).

Leyma Basquet Coruña (20+19+22+19): Hamilton (8), Löfberg (11), Soluade (8), Monaghan (9), Ward (10) –cinco inicial– Gray (4), Javi Vega (17), Sanz (0), Diagne (9), Alex Hernández (4).

Árbitros: Quintas, Ávila, Ibáñez.

Incidencias: partido de la 12ª jornada de LEB Oro disputado en el Antonio Magariños.