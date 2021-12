Hace 25 años: Mauro Silva se convierte en ciudadano español

El periódico del 13 de diciembre de 1996 destacaba como noticias principales el concierto para niños sordos de la Orquesta Sinfónica de Galicia y que Mauro Silva se convertía en ciudadano español.









El Ayuntamiento destina 1.300 millones a regenerar el monte de San Pedro

Los presupuestos municipales de 1997 incluyen una partida de 1.290 millones para financiar los trabajos de regeneración medioambiental de los montes de San Pedro y Cortigueiro y el borde litoral de San Roque-Bens. El gobierno local aporta 447 millones de pesetas, financiadas a través de un préstamo. El resto lo pondrá la Unión Europea a través del Plan Pomal. En los presupuestos figura otra partida identificada como "obras de consolidación del vertedero", donde se incluirán, como mínimo, otros 800 millones que aportará el Gobierno central tras la aprobación de la ayuda en el pleno del Congreso de los Diputados. También se espera que la Xunta realice una aportación de 500 millones.









El nuevo marcador de Riazor será sometido hoy a una prueba

El nuevomarcador que lucirá en el estadio de Riazor llegó el pasado miércoles procedente de Milán y comenzó a instalarse ayer sobre la grada de Pabellón. Responsables municipales indicaron que está previsto inaugurar el luminoso el próximo lunes, con motivo de la disputa del partido Contra la Droga. El artefacto pesa casi cuatro toneladas y tiene unas dimensiones nada desdeñables: ocho metros de ancho y 4,40 de alto.









Pirateo al cementerio inglés

Herejes. Tal era la contundente y baja consideración en la que la hermética iglesia patria tenía a los súbditos británicos allá por mediados del siglo XIX. Cerradas a cal y canto las puertas del camposanto católico, la numerosa colonia "británica" se tuvo que buscar la vida para dignificar su muerte. La calma del cementerio se tornó en tormenta hace algo más de una década. El Ayuntamiento quiso comprar el solar. Y casi lo consigue. Lo impidieron los descendientes de los allí enterrados. No obstante, se cerró un acuerdo. Gran Bretaña cedió la parcela --cuya propiedad le correspondía-- comprendida entre la fachada del cementerio y la calle Orillamar para que el Ayuntamiento construyese un parque. A cambio, el gobierno municipal se hizo cargo del camposanto pero no lo parece. Florecen setas, la hierba, altísima, cubre las lápidas y en una esquina reposan dos peligrosas jeringuillas.









Música más allá del silencio

Ayer, como cada mañana antes de un concierto, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia ocupaban sus lugares en el Palacio de Congresos de La Coruña para realizar el último ensayo previo a la actuación de lanoche. Mientras, un millar de escolares se sentaban en las butacas del auditorio. Pero entre estos mil alumnos había diez espectadores muy especiales. Por primera vez varios estudiantes sordos del Colegio Público Nuestra Señora del Rosario asistían al ensayo. Los chavales pudieron sentir las composiciones de Mendelssohn y Joaquín Rodrigo mediante un sencillo mecanismo que transformaba el sonido en vibraciones, que los niños percibían a través de unas membranas situadas en las palmas de las manos. El concierto didáctico ha sido el primero de esta clase que se celebra en España.









Mauro Silva: "Sí, juro"

Mauro Silva ya cuenta con la nacionalidad española. Ayer juró la Constitución en el registro civil de La Coruña, en compañía de su esposa, Terumi, además de sus amigos más allegados. También estuvo presente el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro. Mauro conservará también la nacionalidad brasileña, pero no ocupará plaza de extranjero en el Deportivo. "Me siento muy contento sobre todo personalmente porque fueron motivos personales los que me llevaron a solicitar la nacionalidad española", dijo. "Ahora, la Constitución también es un poco mía", añadió.