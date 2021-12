El aumento de casos de covid no frena la ilusión del comercio local por la campaña de Navidad

El comercio local está ilusionado por la campaña de Navidad. El aumento de casos de covid en el área sanitaria no frena las ganas de remontar las ventas con la llegada de las fiestas, y, aunque los comerciantes están tranquilos y no se están viendo afectados por la nueva ola de la pandemia, sí que hay dudas con respecto a las próximas semanas.



El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, asegura que “el pequeño comercio no aglutina a tanta gente como para considerarlo un foco de contagio”.







Seguridad





Así, Boado recuerda que los establecimientos “siguen teniendo seguridad y medios de precaución al día”, por lo que esperan que no afecte a esta época de “reforzar los ingresos para poder sobrevivir”.



Boado teme que se ejecuten restricciones en la hostelería, ya que la actividad del comercio también se vería resentida, como ya ocurrió cuando los bares y restaurantes tuvieron que cerrar por decreto de la Xunta. “Si se hace daño a la hostelería, se hace daño al comercio”, insiste. Por ello, insta a no criminalizar ni a la hostelería ni a los establecimientos comerciales. “Si se siguen las normas, no tiene que haber ningún problema”, comenta.



El sector hostelero, sin embargo, sí que se ve resentido por esta nueva ola de casos de covid. Si hace un mes los locales estaban casi a punto de agotar la disponibilidad para las cenas de Navidad, en la última semana se han producido cancelaciones de última hora, tanto para este puente como para las fiestas.



El presidente de la FUCC adelanta que los comercios de proximidad de la ciudad comenzarán a abrir los domingos a partir del día 15, ya que, “a última hora es cuando se pega el gran empujón de las ventas navideñas”.