Borja Jiménez: “Estuvimos incómodos en todas las fases”

El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, admitió que el Racing de Ferrol logró que el equipo blanquiazul no tuviese su mejor tarde en A Malata, ni pudiese desplegar su juego.



“Hoy (por ayer) hemos estado muy incómodos en toda las fases, no encontramos nuestro fútbol hasta el (minuto )20 y el final de la primera parte. No hemos sido el equipo dominador de otras veces, no hemos encontrado la pelota para jugar hacia adelante, y si el balón no sale limpio no encuentras a Quiles, a Miku...”, reconoció el preparador durante la rueda de prensa postpartido.



El entrenador herculino admitió que, por momentos, vieron cerca la derrota. “Cuando llevas tiempo sin perder piensas que nunca te va a pasar y hoy (por ayer) estuvimos cerca por la jugada del penalti. Ha sido un partido de mucha imprecisión, de situaciones de transiciones”, añadió.



No obstante, no cree que el Deportivo se viese asediado por los verdiblancos. “No nos hemos sentido acosados desde mi punto de vista, ha sido un partido feo y en esos partidos los equipos bonitos se sienten incómodos”, aclaró.









Huyendo de polémicas





Al igual que en la semana pasada, que no se pronunció aunque al Depor ante el Bilbao Athletic no le señalaron dos posibles penaltis, Borja no quiso entrar en polémicas con la jugada del penalti y el posterior gol anulado por falta.



“Puede no haber sido penalti, luego puede haber sido gol, no puedo opinar. Ellos (los árbitros) intentan no equivocarse, pero a veces nos equivocamos. No quiero hacer una valoración, pero no he visto nada, respetarles y nada más”, pidió el técnico. Asimismo, quiso quitar importancia a que el árbitro fuese del colegio cántabro, por la suspicacia que pudiese generar estando el Racing de Santander de segundo.



“Los jugadores andaban moscas con ese tema, igual es cántabro, pero no es del Racing. Creo mucho en su labor, un árbitro joven intentará hacerlo bien para promocionar”, aseguró.



Lamentó los cambios motivados por el horario de la Copa y aseguró que llevan una buena puntuación. “Hemos hecho 11 de 15, mis cuentas es hacer 10 de cada 15. De esos 45 hicimos 31. Es una buena puntuación, así que bien. Logramos tres victorias y dos empates y ojalá haya muchos ciclos de estos. Si tenemos esta regularidad tendremos nuestro objetivo", aseguró el preparador.