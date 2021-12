Racing - Depor | Tablas en casi todo (0-0)

Hay veces en que incluso los partidos más tácticos son una montaña rusa. El derbi coruñés de Primera RFEF fue táctico y, a los puntos, el Racing pudo llevárselo. El árbitro les sirvió en bandeja el encuentro a los ferrolanos con un penalti inventado en los minutos finales. El balón se fue al larguero, rebotó en el suelo y Nathan lo remató al fondo de la red tras ganarle el salto a Jaime Sánchez. El colegiado compensó un error con otro y arrebató el triunfo a los de Cristóbal Parralo al pitar una inexistente falta sobre el delantero del conjunto verde. Al final, igualdad hasta en la polémica.



El deportivismo calentó el previo. Tiñó Ferrol de rojo con el bengaleo que recibió al bus del equipo. Parecía una sucursal de Riazor. Muchos no llegaron a entrar a A Malata. Allí, el Deportivo recuperó el once de gala después del pase copero en Murcia. Solo uno de los once que utilizó el míster en La Condomina repitieron en el torneo de la regularidad: William de Camargo.



El brasileño, inspirado ante el UCAM, aunque después lo eclipsó Yeremay Hernández, fue la mejor baza de los deportivistas en las primeras acciones del partido, aunque el Deportivo intimidó más en esos compases iniciales con una acción de Víctor García por la banda derecha. Su centro no lo pudo controlar William en el área, el balón le quedó a Quiles en la frontal y el andaluz metió la rosca con la izquierda pero se le fue desviado.





5ªamarilla

Lapeña, que ha jugado todos los minutos de Primera RFEF, tendrá descanso ante el filial del Valladolid





El Racing planteó, de primeras, un encuentro táctico, se cerró por dentro y dejó al Deportivo la responsabilidad de salir con el esférico desde atrás. Quería que la sacaran los centrales para cazar alguna.



Con ese plan de partido, a los quince minutos obligaron los verdes a intervenir a Mackay. Tocaron Pumar y Alayeto, que se fue como quiso de Víctor, Lapeña y Álex Bergantiños, pero en el mano a mano con Dani Nieto se impuso el guardameta blanquiazul, que despejó a córner. En esa acción a balón parado, la volea de Pumar obligó de nuevo a intervenir al cancerbero coruñés. Todo un seguro.



El Deportivo, con problemas para defender las transiciones del Racing de Ferrol, recibió la primera amarilla a los 25 minutos por una falta de Adrián Lapeña. El único jugador de campo que lo ha jugado todo en el Deportivo en Liga esta temporada tendrá descanso en la siguiente cita, ante el Valladolid Promesas. En la jugada de estrategia, Dani Nieto probó otra vez a Mackay.



Los blanquiazules contrarrestaron al Racing con una falta lateral que ejecutó Juergen y cabeceó Quiles a los 33 minutos y con un pase filtrado de Villares a Miku que el venezolano no pudo conectar con un disparo a los 38.





4 PUNTOS

A la espera de lo que hagan el Racing de Santander y la UD Logroñés





Antes del descanso, el Racing pudo adelantarse con un avance a trancas y barrancas. Kevin Presa sirvió para Nieto y este disparó a la derecha de la portería de Mackay. Un sobresalto.



No hubo cambios tras el paso por el vestuario y el respeto se mantuvo en la vuelta al césped.



El Racing de Ferrol dio un paso adelante y a los 57 minutos David Rodríguez envió alto un centro de Loureiro tras un mal pase de Bergantiños en la salida lavolpiana.









Yeremay





La primera permuta en el Deportivo fue la de Yeremay, el MVP de la Copa, por Villares, apagado en A Malata. Retocó el sistema de juego, pasó al 4-4-2 con William por la derecha y el canario por la izquierda. Al equipo le sentó bien durante un tramo del encuentro.



Con menos corsés, el partido se hizo más de ida y vuelta. Pudo recibir la roja directa Quique Fornos por una entrada a William que se quedó en amarilla. Antesala de la gran polémica.



Lapeña, con la derecha, rozó el gol en un saque de esquina que remató con olfato de delantero. El Racing había perdido capacidad organizativa con las permutas y parecía que el Deportivo podía meterle mano.



Los blanquiazules, sin embargo, fueron incapaces de generar oportunidades para superar la última línea de su rival y un error de Juergen en campo contrario habilitó de nuevo a los ferrolanos en ataque. Jaime tapó el disparo de Nathan a tiempo.









Polémica





El partido entró en los últimos diez minutos con vértigo. El árbitro vio un penalti de Bergantiños a Alayeto para asombro del de la Sagrada Familia. Dani Nieto, el jugador más desequilibrante del Racing, envió el balón al larguero. La pelota rebotó en el área pequeña, Jaime Sánchez llegó antes de tiempo y Nathan se impuso en el salto para superar a Mackay de cabeza. La explosión de alegría en el Racing se apagó pronto porque el colegiado cántabro señaló una supuesta falta del brasileño.



Con el reparto de puntos en A Malata, el Deportivo afronta la jornada dominical con cuatro puntos de ventaja sobre el Racing de Santander, que visita al Valladolid Promesas al mediodía, y la UD Logroñés, que juega por la tarde en el Cerro del Espino.













RACING DE FERROL 0 - 0 DEPOR Racing de Ferrol: Gazzaniga; Loureiro, Fornos, Quintana, Pumar; Manzanara, Presa (Álex López, 78′); Alayeto, Dani Nieto, Joselu (Nathan, 72′); David Rodríguez (Héber, 72′).

RC Deportivo: Mackay; Víctor García, Lapeña, Jaime, Héctor; Villares (Yeremay, 62′), Bergantiños, Juergen (De Vicente, 87′); Quiles, Miku (Noel 72′), William (Soriano, 87′), .

Árbitro: Pozueta Rodríguez( colegio cántabro). RACING : Fornos(68’), Pumar (86’), Nathan (95’)

DEPOR : Lapeña (25’), Jaime (61’)Quiles (88’)

Incidencias: Estadio de A Malata. Partido correspondiente a la jornada 15 de Primera RFEF en la temporada 2021/2022.