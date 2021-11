Salida triunfal de Verónica Forqué a las puertas de la final de MasterChef Celebrity

Si lo hubiese querido hacer desde un principio no le hubiera salido mejor, no ha habido salida más triunfal que la de ayer de Verónica Forqué, de motu proprio, a las puertas de la semifinal de MasterChef Celebrity. La diva del cine español alegó cansancio y el abandono no pudo ser tomado de mejor manera por sus compañeros que no pudieron disimular su alivio tras la salida de la polémica concursante. Ni Juanma Castaño ni la adorable Carmina han podido contener la risa tras haberse sacado de encima al peor dolor de muelas de esta edición del programa de los famosos. Y es que su comportamiento en los últimos cocinados ha sido demencial. A pesar de contar siempre con la benevolencia de los jueces, Twitter fue contundente ayer, incluso, con la salida de la Forqué.

























De divas fue la noche de ayer y la Forqué dio paso a Tamara Falcó, la ganadora de MasterChef Celebrity 4 que acaba además de estrenar marquesado. Tamara Falcó sorprendió a concursantes y jueces con la preparación de un plato de casquería, una de las míticas pruebas del programa de RTVE a la que se tuvieron que someter los finalistas de esta edición. También tuvo guasa la pregunta -espontánea- que le lanzó al jurado: "¿qué os parece mi marquesado"?.





El lío de Bustamante

Pero para nota de la noche la que pusieron los amigos de Bustamante -entre los que estaban Gemma Mengual y Pitingo- que decidieron hacer trampas en la votación del plato, con la intención de beneficiar a su amigo y lo metieron en un grandioso lío. Los invitados cambiaron su voto en el último momento al conocer cuál era el plato de David Bustamante durante la cata ciega y el cantante fue proclamado ganador de la prueba donando los 4.000 euros del premio a su oenegé de cabecera. Bastaron solo unos minutos para que los jueces esclarecieran el entuerto, ya que los cámaras del programa que todo lo captan se dieron cuenta a tiempo del engaño, por lo que otorgaron el premio al ganador moral de la prueba: Juanma Castaño, que era al que de verdad habían votado los comensales.













Primeros finalistas

Tras un cocinado de infarto en Diverxo, bajo la atenta mirada de Dabid Muñoz y, contra todo pronóstico, Juanma Castaño y Miky Nadal se colaban en la final de manera sorprendente, el primero porque confesó no haber cocinado en la vida antes de su participacion en el programa y el segundo porque fue el repescado de la edición al haber sido expulsado previamente por los implacables jueces. La prueba final, la de la repostería, puso en jaque a los tres seminifinalistas: Belén, Bustamante y Carmina, esta última siendo la expulsada y, posiblemente, la concursante más querida por el jurado y aspirantes de las seis ediciones celebrities de Masterchef.