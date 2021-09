Masterchef Celebrity: Tamara (la buena) no cocinará en A Coruña

La sexta edición de Masterchef Celibrity ha arrancado y aunque, después del primer programa quedan muchas incógnitas ante un casting que dará mucho que hablar, la emisión de ayer ha dejado una evidencia: que Tamara (la buena, la de los boleros) no cocinará en el Monte de San Pedro. Los coruñeses no dejarán pasar una edición del show televisivo, ya que en pocas semanas se emitirá el programa que se rodó en la ciudad y que congregó a cerca de un centenar de comensales VIP en el restaurante Árbore da Veira, que dirige Luis Veira. De ese programa rodado en A Coruña poco se sabe antes de la emisión, pero sí que se dejaron oír muchos comentarios de algunos comensales que coinciden en que el elenco de esta edición, al menos en su tercer programa, no ha sido el mejor del afamado reality de RTVE.





David Bustamante, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, Miki Nadal, Terelu Campos, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Belén López, Arkano, Samantha Hudson, Yotuel, Eduardo Navarrete y Julian Iantzi demostrarán todas sus habilidades culinarias semana a semana en MasterChef Celebrity 6 ahora que Tamara ya ha sido descalificada.

















Primera baja



El primer programa de esta temporada ha estado lleno de espectáculo, porque como sucede en todas las ediciones los celebrities quieren destacar desde el minuto cero y fue difícil aguantar las carcajadas ante una Verónica Forqué alocada que revolucionó Twitter o una Carmina Barrios que habló sin filtros de todo lo que se le preguntó. La nota final la puso Tamara la primera expulsada que confesó, entre lágrimas, que había pasado un año muy duro y que su expulsión suponía un gran varapalo para ella y su familia. Sería difícil hacer una quiniela después de este primer programa, pero lo que está claro es que de momento los aspirantes prometen horas de diversión y de mucha locura televisiva.