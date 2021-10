El BNG pide en el Parlamento gallego la implicación de la Xunta para pedir la condonación de la deuda del Puerto

La diputada del BNG Mercedes Queixas registró en el Parlamento gallego una batería de iniciativas con el propósito de que la Xunta se implique en la demanda de la condonación de la deuda que pesa sobre el Puerto de A Coruña por la construcción de la dársena exterior de Punta Langosteira.





Queixas insta también al Ejecutivo gallego a que, de común acuerdo con el Ayuntamiento, impulse la constitución de un consorcio u organismo público, con la participación de las distintas administraciones y entes implicados, para “acometer a transformación dos terreos do porto interior, mantendo sempre a titularidade pública dos mesmos”.





“Se o Goberno do Estado condonou a débeda do porto de València, non hai ningunha razón para non facer o propio coa da Coruña”, asegura Queixas.





Por otra parte, el BNG presentó también una batería de iniciativas sobre la “crítica” situación a la que se enfrenta la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña, y en las que insta a la Xunta de Galicia y al Gobierno central a promover un Plan Industrial “que permita salvar” la planta. Según informaron en un comunicado, el portavoz nacionalista de Industria, Mon Fernández, reclamó a ambos Ejecutivos que abandonen “ese pim-pam-pum estéril” que representaron “durante más de un año y que no conduce a nada, excepto a la liquidación y al cierre de la fábrica y al despido de todo el personal”.





A este respecto, Fernández recordó que el administrador nombrado por la Audiencia Nacional pidió el preconcurso de acreedores y solicitó autorización para negociar un ERTE para todo el cuadro de personal. “El tiempo se agota. No es momento ahora de seguir en esas dinámicas”.