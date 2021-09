La covid causa la mayor caída en esperanza de vida desde la II Guerra Mundial

La pandemia de covid-19 ha provocado pérdidas en la esperanza de vida no vistas desde la Segunda Guerra Mundial, señala un estudio de la Universidad de Oxford que publica Internacional Journal of Epidemiology.



La caída en la esperanza de vida superó las observadas en torno a la disolución del bloque del este en los países de Europa Central y Oriental.



Uno de los autores de la investigación, José Manuel Aburto, destacó que en países de Europa Occidental como Italia, Bélgica y España “la última vez que se observaron descensos tan importantes de la esperanza de vida al nacer en un solo año fue durante la Segunda Guerra Mundial”.



La magnitud de las pérdidas de esperanza de vida fue notable en la mayoría de los veintinueve Estados estudiados. “Veintidós países incluidos en nuestro estudio experimentaron pérdidas superiores a medio año en 2020”, agregó el experto.



El equipo reunió un conjunto de datos sin precedentes sobre mortalidad en veintinueve países, de los que se habían publicado registros oficiales de defunción para 2020.



Los datos indican que veintisiete de los veintinueve países experimentaron reducciones en la esperanza de vida en 2020, “a una escala que anuló años de progreso en la mortalidad”, destaca la Universidad de Oxford.



En la mayoría de los Estados, los hombres experimentaron un mayor descenso de la esperanza de vida que las mujeres.



Las mujeres de quince países y los hombres de diez tendrían una esperanza de vida al nacer menor en 2020 que en 2015, un año en el que ya se vio afectada negativamente por una importante temporada de gripe.



El estudio indica también que las mujeres de ocho países y los hombres de once experimentaron pérdidas superiores a un año. Esos Estados tardaron una media de 5,6 años en lograr un aumento de un año en la esperanza de vida en los últimos tiempos, “un progreso que la covid-19 anuló en el transcurso de 2020”.



Los mayores descensos en la esperanza de vida se observaron entre los hombres de Estados Unidos, 2,2 años en relación con los niveles de 2019, seguidos por los de Lituania (1,7 años).



Los grandes descensos en la esperanza de vida observados en Estados Unidos pueden explicarse, en parte, por el notable aumento de la mortalidad en edad laboral observado en 2020, según Ridhi Kaskyap, otra de las autoras.



En Europa, “el aumento de la mortalidad por encima de los 60 años fue lo que más contribuyó”, agregó la experta.



Además de estos patrones de edad, el análisis revela que la mayoría de las reducciones de la esperanza de vida en los distintos países fueron atribuibles a las muertes oficiales por covid-19.



Aunque saben que “hay varios problemas” relacionados con el recuento de las muertes por covid-19, como las pruebas inadecuadas o la clasificación errónea, el que los resultados destaquen un impacto tan grande “que es directamente atribuible” a la pandemia muestra “lo devastador” que ha sido para muchos países, destacó.



Además, pidió que se publiquen y estén disponibles más datos desglosados de un mayor número de Estados, incluidos los de ingresos bajos y medios, “para comprender mejor las repercusiones de la pandemia a nivel mundial”.