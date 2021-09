Los cinco restaurantes top de Vilagarcía de Arousa, según Tripadvisor

La oferta gastronómica en Vilagarcía de Arousa ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, y ganando en calidad y variedad. Según el portal especializado Tripadvisor, que recoge las críticas de viajeros y comensales, estos son los cinco mejores: Milongas Parrillada, A Castelara, Ochiba, La Malquerida, Doña Tapa.





1. Milongas Parrillada (Avenida da Mariña, 16. Vilagarcía de Arousa)

Esta parrillada galaico argentina ofrece una carta variada basada en la calidad de la materia prima. Tienen locales en Vilagarcía, Bertamiráns, Milladoiro, Coruña y Vigo. En todos ellos se puede disfrutar de unas cuidadas instalaciones y de amplias zonas infantiles. ¿El plato estrella? Por supuesto, el churrasco.





2. A Castelara (Praza da Liberdade, 15. Vilagarcía de Arousa)

Platos típicos gallegos elaborados con productos locales de primera calidad, de forma tradicional y casera. Mención especial para pescados y mariscos, especialmente las almejas, zamburiñas, chipirones rellenos, pulpo y mejillones. Entre otros premios, fueron elegidos como Traveller's choice por Tripadvisor este mismo año.







3. Ochiba (Rúa San Roque, 4. Vilagarcía de Arousa)

"Uno de los mejores sushi que he probado, por la calidad del producto, la fusión de los sabores y la presentación en el plato", asegura uno de los usuarios de Tripadvisor, donde cuenta con una puntación de 4,5 sobre 5 con casi 200 reseñas. El sushi puede tomarse en el lugar y también tienen take away.







4. La Malquerida (Avenida da Mariña, 56. Vilagarcía de Arousa)

Otro de los Traveller's choice de Tripadvisor, se trata de un local donde comer y beber bien acompañados de buena música. Quesadillas, fajitas y nachos comparten carta con hamburguesas y crepes.







5. Doña Tapa (Rúa Méndez Núñez, 30. Vilagarcía de Arousa)

Una amplia terraza exterior acoge a los clientes de este bar tradicional. Chipirones, pulpo, zamburiñas y pimientos son algunas de las recomendaciones de los usuarios de Tripadvisor, que también le han otorgado una distinción como elección acertada.