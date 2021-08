El PSOE no cree que Grande-Marlaska quede "especialmente tocado" por lo sucedido con las devoluciones de menores

El diputado del PSOE y ex alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, ha asegurado hoy que no cree que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska quede "especialmente tocado" tras la suspensión de las devoluciones de menores decidida por la justicia.







En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha aludido a la polémica por las devoluciones a Marruecos de menores que habían llegado a Ceuta, un "tema delicado" en el que, según ha dicho, no sabe si "se ha actuado con precipitación y sin medir bien los primeros pasos iniciales".





"Sin duda es imprescindible hacer caso y tomar buena nota de los requirimientos judiciales, seguir los procedimientos establecidos en la ley para, en su caso, la devolución de los menores que entraron en Ceuta y hacerlo con todos los parabienes, con los informes individualizads y con todas garantías para los menores porque habrá de todo", ha planteado.





Por ello, ha señalado que "el guión" que hay que seguir es "hacer las cosas muy bien y atender a la justicia". En todo caso, ha afirmado que no cree que quede "especialmente tocado" por lo sucedido el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.





"Creo que ha habido informaciones contradictorias sobre el origen de esa medida, sobre quién ha dado los pasos, sobre a quién ha correspondido iniciar ese proceso de devoluciones de pequeños grupos a Marruecos. Hay una confusión, informaciones contradictorias, y eso se irá aclarando a la vez que se impondrá, sin ningún género de dudas, la aplicación de ley para estos casos, individualizados, con informes sociales, con estudio de las circunstancias que concurren en cada uno de los menores de cara a su devolución o permanencia e integración", ha añadido.





En la entrevista, Elorza también ha afirmado que "los compromisos" del Gobierno de Pedro Sánchez con el PNV "se van a cumplir la inmensa mayoría de ellos", aunque "a veces las cosas se retrasan o se complican". "Lo que pasa es que el PNV presiona en Madrid para sacar ventaja o algunas cuestiones que interesan y es un escenario que se repite: el PNV se queja y al final siempre se van llegando a acuerdos", ha señalado.





El dirigente socialista ha rechazado de este modo las críticas del Partido Nacionalista Vasco en relación a incumplimientos de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo. Según ha indicado, ha habido encuentros con el presidente del PNV y lehendakari antes del mes de agosto "para retomar los compromisos y llevarlos a efecto", aunque "es verdad que a veces las cosas se retrasan o se complican".





En todo caso, ha augurado que "los compromisos se van a cumplir la inmensa mayoría de ellos" y ha apuntado que, en el caso de los fondos europeos, "hay buen talante y posibilidades de que buena parte de los proyectos y las necesidades de consolidación del tejido industrial y nuestras grandes potencialidades queden reforzadas".





"Creo que ahí no hay gran desacuerdo. Lo que pasa es que el PNV presiona en Madrid para sacar ventaja o algunas cuestiones que interesan y es un escenario que se repite: el PNV está disconforme, el PNV se queja, y al final siempre se van llegando a acuerdos", ha manifestado Elorza, que ha destacado que es "bueno" que haya estabilidad tanto en Euskadi como en el Estado.





En esta línea, ha asegurado que en el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos hay "una apuesta, que a veces igual no funciona, pero una apuesta decidida por el diálogo interno, por no sacar las diferencias en público, intentar resolverlas", siendo "conscientes" de que "hay mucho en juego para la ciudadanía".





Por ello, ha esperado que, si bien "puede haber diferencias", se vayan solventando "como se ha hecho hasta ahora" y, además, ha destacado que la actual líder de Unidas Podemos, la ministra Yolanda Díaz, presenta otras características de más diálogo" respecto a Pablo Iglesias.





"El país no puede estar viendo dos partidos de la izquierda a la greña viendo cómo está el panorama de la extrema derecha de Vox o de la derecha extrema que es Casado, Ayuso y compañía, y la problemática en Cataluña, que a veces parece que tampoco esté por la labor de dar estabilidad al Gobierno", ha advertido apelando a "hacer internamente las cosas muy bien, hablar mucho y presentar pocos flancos de crítica".





PIDE DEBATE EN PROFUNDIDAD EN EL PARLAMENTO SOBRE PRECIOS DE LA LUZ

En relación a "la situación calamitosa" de los precios de la luz, ha recordado que el Gobierno ya ha reducido el IVA y ha añadido que "se pueden tomar otras medidas pero que requieren un debate en profundidad en el Parlamento" y que necesitan de afrontar la regulación a nivel de UE.





Aunque no pueda tener "efectos inmediatos", se ha mostrado partidario de estudiar la creación de una empresa pública para ir "absorbiendo la gestión de las centrales hidroeléctricas" y que trabaje en la generación de energías, no sólo hidroeléctricas.





CASADO NO ES DE FIAR

En otro orden de cosas, se ha mostrado convencido de que la reforma "tan deseada" de las pensiones "saldrá adelante" en el Congreso y ha explicado que se está "trabajando" de cara a la aprobación de los presupuestos del próximo año ya que, aunque "parece que las cosas están encaminadas, luego surgen algunos problemas". A su entender, "es muy importante" que se aprueben las cuentas porque es "el paso definitivo para la consolidación de los dos años y pico que restan" de legislatura.





De cara a la próxima, ha confiado en que la izquierda, pese a las actuales encuestas, se presente a las elecciones "con posibilidad real de revalidar un gobierno que continúe avanzando en las transformaciones que necesita España".





Según ha advertido, "la derecha española actúa con total deslealtad y, cuando hay problemas de carácter muy importante, no se dedica a defender el interés general, sino lo suyo" y el líder del PP, Pablo Casado, "no es de fiar desde el punto de vista de la madurez democrática, no es un estadista, no es un hombre que tenga los valores democráticos en la frente, sino todo lo contrario".