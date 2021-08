La voz y el piano de Marlango ponen el cierre en María Pita al primer Noroeste post-covid

Las últimas notas del Festival Noroeste Estrella Galicia sonaron anoche en María Pita de la mano de Marlango. Un concierto en el que Leonor Watling y Alejandro Pelayo se mostraron en su versión más natural, solo con voz y piano, para poner el cierre a una edición marcada por las restricciones establecidas para evitar la expansión del covid-19.



Antes, en el mismo escenario, el que rinde tributo a Nonito Pereira, actuaron The Soul Jacket y Mujeres. En el Jaime Manso, instalado en Santa Margarita, ofrecieron conciertos Baiuca y Morgane Ji, y por la mañana, en el Campo da Leña, tocaron los Bush Doctors. La agenda del domingo la completaron, en el Parque Europa, DL Blando y Ptazeta.



La de esta año no ha sido una edición como la última antes del coronavirus, en la que la música sonó casi en cada rincón de A Coruña. Aún así, son cuatro los escenarios que acogieron las actuaciones del Noroeste. De todos los estilos y para todos los gustos, pero con un único protocolo para evitar la expansión del covid-19.



Tras tres días de Noroeste Estrtella Galicia, y para continuar con unas Fiestas de María Pita atípicas pero necesarias, este lunes 9 de agosto se estrenan Jazz e Folk da Nosa Terra y Estreas Galegas, además de Viñetas do Atlántico, otro clásico del verano que atraerá aficionados al género de toda España hasta A Coruña.



Así, si la semana arranca con festivales, también la cerrará, pues entre el 13 y el 15 se desarrollará el Festival Internacional de Folclore Cidade da Coruña, que vuelve, un año más, a formar parte de las Fiestas de María Pita..



La cita será en el Parque Europa, todos los días a las 20.00 horas, donde se volerán a “unir culturas e derrubar fronteiras” de la mano del Ballet Folclórico Jammu de Senega, Lavradeiras da Meadela, de Portugal; Coros y Danzas Doña Urraca, de Zamora, y los anfitriones de la Asociación Eidos.



La entidad invita a las comunidades senegalesa, portuguesa y castellano-leonesa, residentes en la ciudad, a participar en la cita.