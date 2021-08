Los tomates más riquiños, mañana en la Plaza de Lugo de la mano de Chisco Jiménez

La Plaza de Lugo acogerá mañana una degustación de tomate Riquiño rosado, una variedad nueva que se cultiva en Galicia con gran acogida entre los consumidores. Será Chisco Jiménez, el chef del Culuca, el maestro de ceremonias y el encargado de sacar partido al tomate que, dicen los que lo cultivan, está rico todo el año. El secreto no es más que someter esta variedad que ya se encontraba descatalogada a unas condiciones climáticas muy definidas: es para el verano, pero no soporta bien el calor. Así que cuanto más al noroeste de la comunidad, donde el estío está menos presente -y si no véase el de este año- los cultivos son más ventajosos para esta hortaliza.





En concreto, donde mejor se dan los Riquiños -que se pueden encontrar en muchas tiendas y áreas comerciales- es en la provincia de A Coruña, en concreto en localidades como Carballo, Suevos, Lañas o Zas. En general, cuenta Javier su distribuidor toda la comarca de Bergantiños es ideal para que broten los tomates más sabrosos de la temporada. ”O riquiño rosado, o galego que mais sabe”, clama su eslogan. Como a ellos les gusta definirlo es como un tomate sostenible, natural con un sabor auténtico difícil ya de encontrar.





Mañana de degustación

Mañana los que se acerquen por la Plaza de Lugo entre las 11:00 y las 13:30 horas no solo tendrán la oportunidad de poder conocer esta hortaliza y adquirirla sino degustarla y hacerlo de la mano de Chisco que además de la preparación al natural va a deleitar el paladar de los que se acerquen con un tomate deshidratado con pulpa de tomate -por supuesto todos con sello Riquiños-; un tomate con ajoblanco y una gilda de tomate. Un buen plan para pasar una mañana en el céntrico mercado coruñés.