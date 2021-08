Lo que marca julio

El mercado laboral sigue en julio aportando buenos datos. Los servicios públicos de empleo han registrado en julio una bajada del paro de casi 198.000 personas y lo ha hecho en todas las comunidades autónomos y en todos los tramos de edad. Obviamente, los servicios se han llevado la mayor parte del descenso. Sin embargo, a estas alturas de la temporada aún quedan cerca de 332.000 trabajadores acogidos a un ERTE, de los que el 40% pertenecen al sector de la hostelería y el alojamiento, 266.000 no ocupados, casi 363.000 con disposición limitada y 220.000 autónomos en cese de actividad. Por todo ello, el número de arados en las listas del SEPE es de 4,047 millones y el total de personas desempleadas de prácticamente 4,6 millones. Estamos, por tanto, lejos todavía de lograr cifras anteriores a la pandemia, a pesar de que la economía está experimentando un rebote, lógico por otra parte después de la monumental caída que experimentó la economía española en 2020. Además, la temporalidad fue la tónica. Apenas un 9% de los contratos firmados fue indefinido y de ellos la cuarta parte fueron a jornada parcial.



Veremos qué ocurre en los próximos meses, porque el turismo no está comportándose como necesitamos y como era habitual ya desde hace muchos años. La quinta ola, los contagios y las restricciones de movilidad y aforo están complicando y mucho la situación, también porque varios países han recomendado no viajar a España. Y las dudas no sólo se mantienen con el turismo. Otro de los sectores punteros y de gran volumen de empleo como es la automoción ha arrojado de nuevo cifras preocupantes en julio. El segmento de venta de automóviles a particulares registró una caída el mes pasado del 42,4% si se compara con 2020 y del 38,5% si la comparación se realiza con julio de 2019.



En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos no son precisamente para tirar cohetes. En julio, la media de afiliados se situó en 133.049, la mayoría en el sector servicios, inferior en 70.000 personas a la de julio de 2020 y el último día del mes que fue el lunes 2 de agosto, al ser 31 sábado, se perdieron casi 95.000 cotizantes. Conviene recordar que por ejemplo en mayo de 2018 (gobernaba Rajoy) la afiliación media de la Seguridad Social fue de 237.207 cotizantes más, entonces el mejor de la serie histórica.