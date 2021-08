Miguel Ríos le da un chute de rock al público coruñés de las “Noites de María Pita”

El escenario, la música y el calor del público deben de ser adictivos, y si no que se lo pregunten a Miguel Ríos, que hace menos de dos meses estaba celebrando sus 77 años con un concierto vía streaming que daba pie a la gira “Un largo tiempo” con la que ayer aterrizó en plena plaza de María Pita. Y en un escenario especial para él, ya que recordó al fallecido Nonito Pereira: “Es un honor estar en un escenario con su nombre. La luna de Alabama siempre brillará por ti, Nonito”.



Si para Ríos parece adictivo el escenario, del que hace unos años amenazó con dejar atrás, para los cientos de coruñeses que pudieron entrar al recinto delimitado para el público ayer lo debe ser el chute de rock que proporciona el granadino.



Y así, como quien no quiere la cosa y rodeado de sus hijos del Rock & Roll, Miguel Ríos fue el encargado de dar la bienvenida a la primera semana del mes de agosto coruñés, que estará también servido de buena música.



Acompañado, al igual que en el resto de citas de la gira, por The Black Betty Trio, Ríos repasó alguno de sus clásicos, para el deleite del público coruñés. Empezó reconociendo, precisamente que su retirada hace años lo convirtió en un “embustero” con su “Hola Ríos, Hello”. No dejó que terminara el aplauso cuando The Black Betty Trio hizo sonar los primeros acordes de una especial versión en la que Ríos optó por homenajear “os netos do Rock & Roll” con un particular “Benvidos” coreado y aplaudido por toda la plaza. “Benvidos, además que día. Este lo hemos puesto nosotros, no el Ayuntamiento”, aseguraba, antes de añadir que “me han traído todos los que pagan impuestos, incluso a los que no les gusto han pagado para que viniera”, añadía entre risas, agradeciendo la invitación del Ayuntamiento.



“Agradezco las mascarillas, porque os veo sonreír igual”, decía el artista granadino, que se solidarizó con el público coruñés arrancando el concierto de María Pita “sentado”, mientras pedía un aplauso para The Black Betty Trio.