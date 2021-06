No mojarse es el secreto del éxito

Hay asuntos en los que es mejor no meterse, sobre todo si se sabe que, se diga lo que se diga, no se va a salir bien parado. Y eso es lo que está haciendo el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que no se decide a firmar el manifiesto a favor del indulto de los presos del procés que pulula de sede socialista en sede socialista. Su excusa es que no lo hace, pese a compartir lo que dice y su finalidad, por mantener su “posición institucional” de líder de todo el partido. Hay que agradecerle esta recién descubierta normalidad que no ha mantenido en otras muchas cuestiones menos espinosas. FOTO: Gonzalo Caballero | ep