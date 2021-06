Diego Calvo destaca el éxito de la recogida de firmas contra el indulto que se realizó en La Marina

El presidente provincial do PP da Coruña, Diego Calvo, acudió ayer a la carpa instalada en La Marina desde el miércoles donde los populares han estado recogiendo firmas contra el indulto que pretende conceder el Gobierno de Pedro Sánchez a los presos catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia.





Calvo asegura que no existen las condiciones para concederlas: “Nin sequera os solicitaron e non só non pediron perdón nin se arrepentiron, senón que aseguraron que volverán facelo unha vez estean libres”.





Para Calvo, se está demostrando que la mayor parte de la población está en contra de estos indultos cuestión que “non é cousa de partidos políticos nin de dereitas nin de esquerdas, senón de sentido común, legalidade e respecto á Constitución e á unidade de España”.





Los populares recordaron que el miércoles, cuando instalaron la carpa, consumieron 500 páginas en menos de una hora (a firma por página).





Diego Calvo también opinó sobre la actitud del BNG, que invitó a Gabriel Rufián a visitar Galicia ayer, día de las manifestaciones contra los indultos: “O BNG de Ana Pontón é o máis radical da historia, aínda que agora vaian coa estratexia de aparentar certa moderación”.