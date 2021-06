El franquismo, la Gloriosa, Buero Vallejo y Rubén Darío centran el primer día de Selectividad

La Revolución Gloriosa, las desamortizaciones y el franquismo, en Historia; y el modernismo de Rubén Darío, la literatura tras la Guerra Civil y la obra “La fundación”, de Buero Vallejo, en Lengua Castellana, fueron los protagonistas de la primera jornada de Selectividad.



La Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que acoge en los campus de Elviña y A Zapateira a 2.853 jóvenes coruñeses, contó por la tarde con los exámenes de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Economía, Arte y Diseño.



“Tenía miedo de que fuera más difícil, el primer examen fue asequible”, decía ayer Laura, alumna del IES Rego de Trabe (Culleredo), un pensamiento con el que concordaban más estudiantes, que se esperaban la prueba de Historia de España más complicada.



Los nervios, al comenzar el día, eran los mismos que los de otros años, aunque en el primer descanso las cosas ya se veían diferentes: “Pensaba que ía ser peor, estou bastante tranquila”, apuntaba Nerea, también estudiante del Rego de Trabe.



Las medidas de seguridad ya se han hecho un hueco en la vida académica y todos parecían encontrarse “cómodos” con la situación. “A veces ni nos acordamos de que llevamos la mascarilla. Hemos subido separados y nos mandan traer gel, aunque también lo tienen aquí”, señalaban Paula, Andrea y Sofía, del IES Blanco Amor (Culleredo).









Ventilación y seguridad





El presidente de la comisión interuniversitaria de Galicia (CIUG), Celso Rodríguez, destacó que “las condiciones” en las que se desarrolla este proceso no pueden ser mejores, pues a la ventilación y salubridad se une la mayor confortabilidad posible, dadas las circunstancias.



Los resultados provisionales estarán disponibles on line el 17 de este mes. La prueba se divide en dos fases: la general (lengua y literatura, lengua extranjera, historia y una asignatura troncal según la modalidad de Bachillerato cursada) y la específica o voluntaria, donde se pueden hacer un máximo de cuatro exámenes.



La calificación para el acceso a la Universidad se sigue calculando ponderando un 40% el resultado de la prueba y un 60% el la etapa del Bachillerato. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos.



Hoy será el turno de los exámenes de gallego e inglés, dentro de las materias troncales, y de matemáticas, latín, dibujo técnico, artes escénicas, segunda lengua extranjera, química y griego, dentro de las específicas de la modalidad.