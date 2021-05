Inés Rey califica la marcha por el Puerto de A Coruña como con “contenido político y de carácter preventivo”

El PSOE no participó el domingo en la marcha por el futuro del Puerto de A Coruña, convocada por la Plataforma Defensa do Común y apoyada por más de sesenta colectivos sociales y partidos políticos, como el BNG, Marea Atlántica y Podemos.





Al ser preguntada por esta concentración y su sonada ausencia, la alcaldesa, Inés Rey, se mostró tajante. “La semana pasada fui sumamente respetuosa con la convocatoria de la manifestación. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, por lo tanto, máximo respeto a los convocantes y a las personas que participaron en la marcha. Una vez que ha pasado, tengo que decir que fue una manifestación meramente de carácter preventivo y de carácter político”, aseguró. Su argumento está justificado, según las palabras de la regidora, ya que “las cuestiones que se defendieron están garantizadas por acuerdos plenarios y están siendo defendidas por mí como alcaldesa y por el Gobierno municipal, desde la condonación de la deuda hasta la licitación del tren a Langosteira, que ya es una realidad, pasando por una nueva redacción de esos protocolos que desarrollarán el futuro del puerto”.





Rey no terminó ahí su aportación. Añadió que “ya manifesté que el puerto no se vende, que sobre los terrenos se estudiarán las diferentes fórmulas para su desarrollo futuro. Por lo tanto, las cuestiones que se defendían no son otras que ya haya defendido yo de manera vehemente. Quiero recordar que el 23 de febrero se reunieron todas las administraciones por primera vez en María Pita después de 17 años sin reunirse y, si hoy estamos hablando de que habrá licitación a Langosteira con fondos europeos es fruto del desbloqueo de las relaciones institucionales”, defendió la alcaldesa.





Para concluir su alocución, Inés Rey llamó a la responsabilidad y a la mesura. “No se defiende nada que no haya defendido el Gobierno municipal. Podría estar aquí diciendo que fue una manifestación de carácter político, porque vi muchas banderas de un partido político en concreto, pero no lo voy a decir. Si hoy estamos reclamando la condonación de la deuda en acuerdos plenarios unánimes es porque estoy haciendo lo que tengo que hacer, trabajar por el futuro del puerto de la ciudad.





Valoración de la marcha

La convocante de la protesta, Defensa do Común, valoró ayer la marcha, que, según la plataforma, “escenificou na rúa os sentimentos de indignación e protesta dunha boa parte da cidadanía coruñesa fronte aos intentos de desprenderse de activos portuarios para sufragar o sobrecuste da construcción do porto exterior de Langosteira”.





Por su parte, la portavoz de la Marea Atlántica, María García, valoró como un “éxito” la manifestación. “Foi unha mostra de que A Coruña rebelde, democrática e plural está disposta a unirse por uns peiraos públicos”, dijo.