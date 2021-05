El cocinero Iago Cagiao “reinventa” el bocadillo cardiosaludable para la exaltación del Pan de Carral

Como otros importantes eventos del área coruñesa, la crisis sanitaria también impidió organizar, por segundo año consecutivo, la tradicional Festa do Pan de Carral. Pero esta vez, tras la cancelación de los actos de 2020 por el estado de alarma, el municipio apostó por organizar una serie de actividades de exaltación para promocionar su rica oferta gastronómica coincidiendo con la cita mensual con los productos de la huerta y el mercado de textiles y calzado en la Feira de Carral.



La convocatoria se completó con un showcooking a cargo de Iago Cagiaio, Premio Picadillo Cidade da Coruña 2019, quien elaboró varias recetas con el pan carralés como estrella, incluido el “bocadillo cardiosaluble”, un clásico de la Festa do Pan de Carral que no dudó en “reinventar” para esta atípica edición de 2021.





El municipio acogió una serie de actividades ante la obligación de suspender la fiesta por segundo año







Durante su intervención, el cocinero de El Rincón de Alba estuvo acompañado por Miguel Viña, responsable de la tienda de alimentación Mundo Galego, que se encargó de ir indicando a los asistentes cuáles eran los vinos maridaban mejor con cada una de las propuestas de Cagiao.





El cierre corrió a cargo de Os Piñeiros Band, quienes ofrecieron un concierto en el Campo da Feira de Carral.



El evento tuvo lugar siguiendo las medidas de prevención higiénico-sanitarias para reducir así el riesgo de contagios de covid-19.











Éxito



La XVII Festa do Pan de Carral, que se celebró en 2019, superó las previsiones del Ayuntamiento de Carral, que calculó la venta de más de 7.000 bocadillos cardiosaludables, similares a los elaborados este año por Iago Cagiao.









En la que hasta el momento ha sido la última edición, los empleados de las ocho panaderías participantes (Bonome Bouzas, Da Cunha, Manuel Rodríguez e Hijos, Mercedes, O Pincho, Paraíso, Pedro Fernández e Ínsua) apenas pararon en los dos días que duró la Festa do Pan de 2019.



Entonces, como ahora, era que todo saliese a la perfección, y li consiguieron, de la misma manera que están convencidos de que el 2022 será el año del regreso de la cita gastronómica por excelencia de Carral y una de las más importantes del área de A Coruña.