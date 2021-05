Las hogueras de San Juan podrán celebrarse en un formato más reducido

Las tradicionales hogueras para celebrar San Juan podrán celebrarse en Galicia siempre y cuando cuenten con autorización de los ayuntamientos y en un formato "más reducido" de lo habitual. Así lo ha ratificado el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, quien también ha confirmado que se están ultimando los detalles para las pruebas piloto que abren la puerta, el 19, al regreso de las verbenas y conciertos al aire libre en la Comunidad.





En una entrevista concedida a Radio Galega, recogida por Europa Press, el conselleiro ha admitido que se va "muy justo" para San Juan, que se conmemora el 24 de junio, pero ha remarcado que las tradicionales hogueras forman parte de la cultura de Galicia y ha puesto el ejemplo de cómo se vive esta celebración en localidades como A Coruña.





Dicho esto, ha asegurado que, aunque no será igual que en años previos a la pandemia, "en formato más reducido, con medidas de protección y, sobre todo, con la responsabilidad de las personas", las hogueras se podrán hacer "si las autorizan los ayuntamientos".





Pruebas piloto para verbenas

Al tiempo, con el foco en las pruebas piloto previstas para el próximo 19 de junio para las verbenas, ha explicado que se están cerrando las localizaciones. "Trabajamos para dar un golpe de ilusión", ha dicho Román Rodríguez, si bien ha recalcado que, al margen del valor simbólico de estas fiestas, también tiene relevancia económica, ya que unas 5.000 personas y sus familias viven de actividades ligadas.





"El 19 queremos dar una buena imagen, lanzar el mensaje al conjunto de los gallegos, ayuntamientos y comisiones de fiestas que se pueden hacer las cosas de forma diferente y con precaución", ha explicado, antes de recordar los dos protocolos que se han perfilado para este tipo de eventos y conciertos al aire libre: hasta mil personas de pie y hasta 10.000 "en burbujas y sentados", al margen de otras medidas anticovid.





Román Rodríguez ha reconocido que espera que este sea un verano "de transición" y ha apelado a esperar a que esté todo cerrado para anunciar qué espectáculos y quienes actuarían en estas pruebas piloto. "Tenemos seis y estamos tratando de ampliar a una localidad más para cubrir toda Galicia con sus áreas de influencia; hemos hablado con la Asociación Galega de Orquestas (AGO) para seleccionar en cada zona una orquesta habitual de esos entornos", ha trasladado.





"Algunas de las grandes orquestas del país estarán actuando el 19. No quiero dar nombres, tenemos un acuerdo con AGO con el fin de no decirlo hasta que esté todo perfectamente atado para no generar expectativas o informaciones contradictorias", ha sentenciado, antes de incidir en que habrá controles de acceso, registros y otras medidas de seguridad.





"Responsabilidad" de los promotores

Asimismo, ha remarcado que los ciudadanos que acudan a estos eventos deben ser "responsables" en su actitud pero también ha puesto el foco en las empresas, entidades o instituciones que los promuevan. "Hay una responsabilidad por parte de los organizadores, ya sea una empresa o productora de un festival, un ayuntamiento o cualquier institución que organiza un evento", ha apostillado.





Aunque O Son do Camiño se ha aplazado, el Monte do Gozo acogerá un ciclo de conciertos individuales bajo el nombre de 'Perseidas' y el conselleiro ha avanzado que "dentro de pocos días" se hará la presentación de los protagonistas.





También ha incidido en otras actividades previstas por la Administración autonómica en el marco de la celebración "descentralizada" del doble Año Xacobeo y ha apuntado, a modo de ejemplo, a los conciertos de bandas de música.





Del mismo modo, ha recalcado que, aunque hay festivales de música de formato masivo que se han aplazado, otros "se van a realizar" con un modelo distinto y ajustado a las restricciones de la pandemia. También ha aludido al acuerdo alcanzado con las salas de música con el fin de "estimular su actividad" en los próximos meses.