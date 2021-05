Las salas de conciertos alertan de la crítica situación que afrontarán

El presidente de Clubtura, Alberto Grandío, recordaba ayer la grandeza que rodea a las salas de conciertos, al tiempo que recordaba que los artistas que participan en las grandes citas, como festivales, dan sus primeros bolos en estos espacios más pequeños. “Se as salas non existisen, no habería grandes festivais”, apelaba Grandío y añadía que “manter as salas e investir en cultura”.