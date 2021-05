Inés Rey garantiza la viabilidad de Nostián pese a una posible desaparición del Consorcio As Mariñas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, declaró ayer que la viabilidad de Nostián está “garantizada” pese a una supuesta desaparición del Consorcio As Mariñas, después de que municipios como Culleredo y Cambre hayan anunciado su futura salida del ente para poner en marcha sus propios servicios de recogida de residuos –siguiendo el modelo de Arteixo, que dejó de formar parte el 1 de enero de 2018–.



“La viabilidad está garantizada, pero en cualquier caso los temas en relación al Consorcio los trataré más en profundidad con los alcaldes del área”, comentó ayer la regidora tras un acto en el CEIP Fernández Latorre.



El propio portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, ya había declarado el día anterior que A Coruña tiene “la mano tendida” a los municipios de la comarca “para seguir cooperando” y ofrecer servicios de calidad a los vecinos.



La futura marcha de los ayuntamientos de Cambre y Culleredo, que todavía no se ha hecho oficial, sería un nuevo varapalo para una entidad que lleva años en la cuerda floja, ya sea por la salida de Arteixo, la necesidad de transformarse en mancomunidad por ley o, más recientemente, la querella presentada por Oleiros contra la dirección del Consorcio por supuestas irregularidades en los contratos temporales por obra o servicio.



En su momento, localidades como Cambre, Betanzos y Abegondo ya amenazaron con dejar el ente supramunicipal si el oleirense Ángel García Seoane continuaba en el mismo. Ahora son Culleredo y Cambre los que han confirmado su intención de abandonarlo y esta fórmula parece tener los días contados.



Reacciones



Por su parte, Seoane respondió ayer a las críticas en la emisora local Radio Coruña considerando que los anuncios de salida del Consorcio responden a intereses políticos “polo peso adquirido por Alternativa dos Veciños nos seus municipios”.



“Non se acaban de enterar de que Alternativa é terceira forza política”, dijo el regidor de Oleiros, quien recordó que su ayuntamiento “é o que máis aporta ao Consorcio e ten todo o dereito a denunciar o que non lle gusta como funciona”.



También la portavoz del grupo municipal del Partido Popular en A Coruña, Rosa Gallego, se pronunció ayer sobre las idas y venidas del Consorcio, apuntando que es “un problema gordísimo para Nostián en cualquier escenario, pero más no habiendo contrato de concesión (este caducó en enero de 2020 y Albada lo gestiona hasta que se licite otro, lo que no ocurrirá hasta el próximo mandato)”. Para Rosa Gallego, “Nostián es viable con el Consorcio, sin el Consorcio no lo es”, porque cuanta más basura, más barata es reciclarla aunque reconoce que el Ayuntamiento puede ponerse a trabajar en una serie d acuerdos bilaterales.