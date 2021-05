El S8 regresa este año a las salas de cine y a sus fechas originales

Tras un año complicado en el que el S8 Mostra Internacional de Cinema Periférico se tuvo que reinventar cambiando sus fechas y conquistando las redes, la duodécima edición de la tradicional cita con el cine de vanguardia regresará a las salas de cine y a sus fechas originales, dando comienzo este mismo viernes y extendiéndose hasta el próximo 6 de junio.



No obstante, pese a la alegría de la vuelta a la presencialidad, el S8 no se olvida ni de la situación actual, ni de lo conseguido el pasado año, por lo que esta edición será dual, combinando la presencialidad de proyecciones y performances con las emisiones online, las cuales permitirán que la cita no solo convierta a la ciudad herculina en la capital del vanguardismo cinematográfico, sino que permitirá elevar al cine gallego y a sus jóvenes creadores por toda la geografía mundial.



La nueva edición se presentó ayer en la Domus, con la presencia de sus directores, Ángel Rueda y Ana Domínguez; del portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage; del diputado provincial de Cultura, Xurxo Couto y del director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil.



Propuestas



La Mostra traerá este año la vanguardia italiana de los años setenta con la presencia del Circuito Nomádica; una carta blanca en torno a la colección de la distribuidora de cine experimental austríaca Sixpackfilm; o un programa que gira sobre la figura de “performers” como Mattuschka, Scheugl y Lassnig.



Entre las novedades que contempla el S8 este año están los encuentros de facultades de Bellas Artes, con el objetivo de intercambiar experiencias en torno al aprendizaje del cine en estos centros y que este año unirá las facultades de Pontevedra y Cuenca.



La edición contará con los platos fuertes habituales, como el ciclo “Desbordamientos”, las propuestas de asesoramiento “Input” y las residencias artísticas “Baicc”, así como la programación online estrenada el año pasado bajo el proyecto de “Camera Obscura”.



En total, se proyectarán casi 130 piezas audiovisuales procedentes de quince países, con José Val del Omar como la figura central, con un programa dedicado al artista granadino.