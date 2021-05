La Policía Local sigue con las sanciones a los locales hosteleros y desaloja un botellón en Santa Margarita

La Policía Local actuó en diversos puntos de la ciudad en un intento por hacer cumplir la normativa anticovid en un público que, cada vez más, pretende disfrutar de la libertad recobrada con el levantamiento de restricciones. Ya desde la tarde del sábado hasta bien entrada la noche, los agentes municipales impusieron multas e la calle Torreiro, pero también en la plaza de Vigo y la calle San Juan, además de en un botellón que se celebró en San Margarita.





En total, se impusieron 20 sanciones, una cifra muy pequeña comparada con anteriores fases de la pandemia pero conviene resaltar que cada vez se multa menos por incumplir la normativa anticovid y más por infringir las ordenanzas municipales. De hecho, el sábado se llevó a cabo una inspección masiva de locales que, se sabía o se sospechaba que estaban operando como pubs a pesar de tener licencia de cafetería. Es decir, que ponían música, actuaban bajo otros horarios, tenían pista de baile... etc.





4 personas

fueron denunciadas durante el sábado por incumplir las normativas anticovid, la mayoría por fumar sin mantener la distancia





El lugar donde más infracciones a esta norma se descubrieron fue en la calle Torreiro, donde cuatro de los ocho locales fueron sancionados por este motivo. En cambio, tanto en la plaza de Vigo como en la de San Juan se sancionó a los locales por infringir las normativas anticovid. Se extendieron tres multas en cada uno de estos puntos.





Eso no quiere decir que no se halla sancionado a particulares por incumplir las medidas sanitarias, pero su número es muy bajo: solo tres individuos fueron denunciados por fumar sin guardar la distancia de seguridad y otros tres por no utilizar la mascarilla, por gritar en público por un una infracción a la ordenanza de limpieza





En la calle

Otro fenómeno bien distinto son los botellones: los jardines de Méndez Núñez llevan más de año y medio libres de este problema, mucho antes de que se declarara la pandemia, después de que fueran nombrados Zona de Especial Protección (ZEP) pero eso no ha impedido que los jóvenes sigan queriendo celebrar sus reuniones alcohólicas en cualquier rincón. Uno de los lugares más recurrentes es el parque de Santa Margarita, donde durante la noche de ayer la Policía Local sorprendió a un grupo de veinte jóvenes, una cantidad mayor de la habitual, puesto que normalmente los grupos están formados por media docena de jóvenes. En todo caso, nueve de ellos fueron identificados y sancionados.





7 conductores

fueron sancionados por el 092 haber aparcado de forma irregular sus vehículos, la mayor parte de ellos en las calles del centro





Sin embargo, no se han vuelto a ver los grandes botellones que la Policía Nacional disolvió a principios de mes, con el primer gran levantamiento de sanciones, ni semanas antes cuando docenas de jóvenes tomaron zonas como la plaza de Pablo Iglesias o la finca de los Mariño para divertirse, y que acabaron volviendo a casa con una multa.





Estacionamiento

Por otro lado, la Policía Local continúa con su campaña contra el estacionamiento irregular. Es un problema que durante los fines de semana se concentra sobre todo en las calles más cercanas a las zonas de copas. En el caso de ayer, siete vehículos fueron sancionados por estacionamiento irregular, a lo que hay que añadir un sujeto que fue identificar por encontrarse dentro de un coche aparcado.





No está de más recordar que la Policía Local lleva más de un mes en una campaña para luchar contra este problema, que no solo se trata de la doble fila, sino también del aparcamiento en paradas de autobús o zonas de carga y descarga. Por el momento, la movilidad no ha vuelto a niveles previos a la pandemia, según reconoció el propio concejal del área, Juan Díaz villoslada (en parte por el trabajo telemático, y en parte por los ERTE) pero el Ayuntamiento implanta medidas para reducir a presencia del coche.