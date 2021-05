Rendirse no es una opción para el Depor Abanca

El día que la permanencia se había puesto a ocho puntos. El día que el rival se adelantó en el marcador. El día que el juego no acompañó como sí lo había hecho en los anteriores partidos en Abegondo. Fue el mismo día que el Deportivo Abanca volvió a demostrar que rendirse no es una opción. El orgullo y su inquebrantable fe, a pesar de las adversidades, permitió al equipo coruñés remontar el gol de Vanegas con dos tantos de Peke y Alba Merino y conseguir un triunfo que le mantiene con vida en la Primera Iberdrola.





Manu Sánchez volvió a insistir en su sistema y en su once de confianza. Un 1-5-3-2 (o 1-3-5-2 dependiendo de la altura de las carrileras) con las mismas futbolistas que ya formaron de inicio en los recientes partidos ante el Valencia, el Madrid CFF y el Sevilla.





El homenaje previo al encuentro que recibió Peke debido a su centenario de partidos con el Deportivo no ocultó la necesidad acuciante del equipo blanquiazul, que saltó al campo de Abegondo a ocho puntos de la permanencia debido al triunfo del Betis en el feudo del Valencia.





El público también era consciente de la importancia del choque, calificado de “final” durante la semana por Peke e Iris, y apoyó de forma incondicional al conjunto coruñés desde el pitido inicial.





El Depor respondió y cargó el área rival en los primeros minutos. Athenea pudo marcar en el rechace de un córner pero su disparo se fue rozando la escuadra pero poco a poco se fue desvaneciendo el empuje inicial de las locales.





El Espanyol empezó a ganar duelos, metros y cada balón dividido. La imagen del Depor ya no era la mostrada en los últimos partidos en Abegondo ante Madrid CFF y Valencia. Las jugadoras llegaban tarde a cada acción y a la presión y eso permitió al Espanyol rondar la frontal del área de Sullastres.





De esa forma llegó la falta que provocó el 0-1. Gaby tocó el balón en una disputa con Baudet pero la colegiada pitó libre directo. Vanegas colocó el balón y lanzó una falta perfecta. Por encima de la barrera, con el efecto alejándose de Sullastres y dirigida a la mismísima escuadra. Toque en la madera y golazo. Imparable.





El Depor reaccionó con más corazón que cabeza y acarició el 1-1 en un disparo desviado de Eva Dios y, sobre todo, en un mano a mano de Cris. A la carrilera se le notó que no suele plantarse a menudo ante la portera rival y ni siquiera logró definir con convicción.





Aunque el cuero apenas le duraba a las blanquiazules y el Espanyol estaba bien posicionado, Athenea, con un zurdazo desviado, y Peke, con un chut bombeado, estuvieron a punto de hacer el empate.





Reacción blanquiazul

No fue así y el segundo tiempo comenzó con un Depor Abanca más entonado llevando peligro a balón parado al área de una Montse Quesada invisible en los balones por alto.





De hecho, el 1-1 llegó en un centro tenso desde la banda derecha de Athenea, tras un robo de la siempre concentrada Ainoa, que Peke cabeceó a la red adelantándose a su par y a la meta catalana. La más baja pero la más astuta.





El tanto encendió al público y sumió al Depor en un estado de efervescencia que a punto estuvo de costarle caro tras una pérdida en el centro del campo y una contra que Laura Fernández finalizó fuera.





Euforia en Abegondo

La gallega Lombi también pudo marcar tras un mal control de Villegas pero el Depor todavía no había dicho su última palabra. Y lo hizo de la forma menos esperada: a balón parado. Un aspecto del juego que le había penalizado en anteriores partidos pero que ayer le dio resultado. Blanco colgó su enésima falta al área tras varios intentos fallidos pero esta vez encontró la cabeza de Gaby. La venezolana cambió de dirección el esférico y por el área apareció la eterna llegadora: Alba Merino. La extremeña cabeceó a colocar y desató un estadillo de alegría en Abegondo.





La remontada ya estaba encarrilada pero el Depor le ha cogido el gusto a esto de sufrir y Cris, con un pie salvador en el minuto 85, despejó un remate de Modin que llevaba dirección de gol. No fue así y el equipo blanquiazul pudo celebrar que sigue con vida y que en cuanto a fe no le gana nadie. Rendirse no es una opción.





Ficha técnica





Deportivo Abanca (2): Sullastres; Cris Martínez, Iris Arnaiz, Stephanie Blanco, Villegas, Eva Dios (Lady Andrade, m.70); Ainoa Campo, Alba Merino (María Figueroa, m.94), Gaby; Peke (Helena Torres, m.89) y Athenea del Castillo.





Espanyol (1): Montse Quesada; Elba (Débora García, m.68), Xenia Pérez, Vanegas, Sara; Solvevila (Nicart, m.75), Letti Sevilla (Modin, m.75); Limbi, Laura Fernández, Maya (Nora, m.54); Baudet.





Goles: 0-1, M.20: Manuela Vanegas. 1-1, M.53: Peke. 2-1, M.78: Alba Merino.





Árbitra: Rivera Olmedo, del Comité vasco. Mostró amarilla a Athenea (m.50) y Cris (m.92), del Dépor; y Nicart (m.28) y Modin (m.83), del Espanyol.