Ascienden a 115 los palestinos muertos mientras Israel denuncia nuevos cohetes lanzados desde Gaza

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, ha actualizado el balance de palestinos que han muerto en la Franja de Gaza hasta el momento, que ya se sitúa en 115, mientras el Ejército de Israel denuncia nuevos cohetes lanzados contra suelo israelí en la mañana de este viernes.





Por otro lado, las autoridades sanitarias gazacíes han añadido que son más de 600 las personas que han resultado heridas en esta nueva escalada de violencia. Israel, por su parte, sigue insistiendo en que la mayoría de víctimas en territorio palestino son miembros de grupos terroristas o civiles fallecidos como consecuencia de cohetes fallidos de Hamás.





Tras una noche de intensos combates, este viernes por la mañana han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en Asdod, Sederot y la región de Shaar Haneguev.





Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), han comunicado a través de su cuenta de Twitter que han derribado un avión no tripulado de Hamás lanzado hacia Israel.





Por su parte, el Ejército israelí ya ha levantado la orden emitida el jueves por la noche por la que se obligaba a cualquier persona dentro de los cuatro kilómetros de la frontera de Gaza a permanecer en un refugio antiaéreo. No obstante, recomiendan que los ciudadanos permanezcan cerca de estos enclaves para poder acceder rápidamente a ellos en caso de ser necesario.





Respecto a la represalia israelí sobre territorio gazací, las FDI han precisado que unos 160 aviones han llevado a cabo un ataque simultáneo masivo contra una red de túneles de Hamás debajo de la ciudad de Gaza alrededor de la medianoche del jueves.





Por otro lado, durante casi 40 minutos, unos 450 misiles han alcanzado 150 objetivos en el norte de Gaza en un ataque del que todavía no han determinado los daños las fuerzas israelíes, según informa 'The Times of Israel'.





Además de los ataques aéreos, el Ejército israelí se ha servido de tanques, cañones de artillería y soldados de infantería en la frontera con Gaza para lanzar bombardeos contra objetivos de Hamás.





Las FDI han insistido en que sus tropas se encuentran en lado israelí, después de que durante la noche se haya generado confusión al mandar un mensaje difuso sobre si habían incurrido en territorio palestino.