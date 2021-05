El Ayuntamiento de A Coruña ejecutó el 50% de los fondos Eidus en cuatro años

El Ayuntamiento está preparando ya sus candidaturas a los fondos Next Generation, un maná de millones provenientes de la Unión Europea. Su precedente más inmediato son las Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) que consiguió captar el Gobierno de la Marea Atlántica. La alcaldesa, Inés Rey, recordó que eran quince millones de euros que estaban por ejecutar cuando comenzó el mandato. “Hemos adjudicado contratos de obra, servicios y suministros por valor de 9 millones de euros y estamos cerca del 50% de la ejecución”.





La alcaldesa asegura que en lo que va de mandato se adjudicaron 9 millones de euros en contratos





Claro que la Marea Atlántica lo ve de otro modo. Como señaló su portavoz municipal, María García, “como é lóxico, estes proxectos son de longa duración e transcenden os límites dun mandato electoral e agora están a ser tramitados polo goberno de Inés Rey, que tamén neste caso se beneficia da herdanza da Marea Atlántica. Non ten nada de extraordinario e estase a facer segundo o previsto no cronograma orixinal aprobado en 2017” E menos mal, porque non facelo suporía a perda dos fondos europeos ao final do período”.



No está de más matizar que la Marea obtuvo los fondos Edusi al segundo intento, tras rectificar los fallos en su propuesta que habían sido detectados por los responsables. Fuentes del Ayuntamiento señalan que el trabajo de las obras de urbanismo tuvo que hacerse prácticamente desde cero para cumplir dicho calendario. Rey enumeró algunas de las obras realizadas: Nuestra Señora del Rosario, Mariscal Pardo de Cela, la recuperación del centro García Sabell o el nuevo centro de baja exigencia para sintecho que se instalará en el viejo edificio de Padre Rubinos.





El proyecto más importante que queda pendiente es la reforma de un tramo del Paseo Marítimo



Pero sin duda, la obra más importante que queda por ejecutar es la reforma del tramo del Paseo Marítimo, que se convertirá en un bulevar (con 2,3 millones de euros). El plazo final es el verano del 23, y el ayuntamiento aporta entre un 20 y un 30% de los fondos, como en todos los proyectos. Entonces todo tendrá que estar ejecutado y certificado, así que el año que viene deberá estar todo garantizado, pero desde María Pita opinan que todo va sobre la marcha.



Del huerto a la ciudad



Rey hizo estas declaraciones durante la presentación de las jornadas ”Del huerto a la ciudad”, un evento entre los programas europeos Urbact y Edui, un acto al que acudió el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y la de Castellón, Amparo Marco.



Sobre este punto conviene recordar que fue la Marea Atlántica la que puso en marcha los actuales huertos urbanos y que, como recordó la propia alcaldesa, usaron fondos Edusi.









la “factura covid”: 26,5 millones de euros EN 14 MESES

La alcaldesa sacó a relucir la importancia de los municipios durante la pandemia. “Factura covid” suena feo –admitió la propia regidora– Pero las cosas feas hay que nombrarlas”. Desde el 12 de marzo de 2020 (que la alcaldesa calificó de “aciago día” por declararse el estado de alarma) se destinaron 26,5 millones de euros durante los primeros catorce meses de la pandemia. Medio Ambiente realizó 1.433 desinfecciones en 114 instalaciones (educativas, municipales y sociales) y Servicios Sociales invirtió dos millones de euros en distintas iniciativas para paliar los problemas generados