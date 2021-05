Juan Espadas presenta su candidatura a las primarias del PSOE de Andalucía

Juan Espadas, de 54 años, alcalde de Sevilla y militante socialista desde hace casi 25 años, ha iniciado este domingo una nueva aventura política al convertirse en la apuesta de los críticos del PSOE de Andalucía y de Pedro Sánchez para disputar el liderazgo a Susana Díaz, un camino incierto para el ascenso de un hombre tranquilo.





Su objetivo: convertirse en el próximo candidato "del cambio" de los socialistas andaluces a la Presidencia de la Junta para recuperar el gobierno de Andalucía, que el PSOE-A y Susana Díaz perdieron después de 37 años de ejecutivos socialistas tras elecciones de 2018, pese a ganar los comicios, por el pacto entre el PP, Ciudadanos y Vox.





"Si la militancia vota por el cambio, está claro que el PSOE-A va a volver a gobernar en Andalucía. Esa es mi ilusión y por eso voy a trabajar", sostiene el aspirante, que está convencido de que es necesario “cambiar para gobernar” y recuperar el Palacio de San Telmo.





Espadas, según los que le conocen, es un hombre "tranquilo, paciente, dado a los acuerdos y con un perfil moderado".





Se trata de un "gran candidato", según alabó hace semanas el presidente andaluz, Juanma Moreno, tras confirmarse su intención de concurrir a las primarias para disputar el liderazgo a Susana Díaz.





Su tranquilidad y paciencia en el manejo de los tiempos le ha hecho guardar hasta el último momento lo que prácticamente era un secreto a voces, que se postulaba para las primarias, y en su teórico ascenso político Espadas quiere ir a por todas.





"Arranco este domingo un proceso que no es para ganar las primarias, más bien para ganar el Gobierno de Andalucía. La voz la tienen la bases, no la tiene Ferraz; Ferraz no vota en las primarias", asegura.





Señalado por el secretario de Organización, José Luis Ábalos, meses atrás, el alcalde acabó de deshojar la margarita arropado por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cuando ya estaba anunciado el adelanto de la primarias.





Sin embargo, Espadas ya se postuló hace más de un año cuando avanzó que estaba disponible para liderar el PSOE-A.





Ahora competirá por la candidatura a la presencia de la Junta en junio y, si gana, es más que probable que acceda a la secretaría general del partido cuando se celebre el congreso regional a finales de año.





Si sale elegido candidato, tendrá que compartir con Díaz el liderazgo del partido en una bicefalia hasta que se celebre el congreso. Una cohabitación que siempre ha sido incómoda para los socialistas.





El candidato Espadas se afilió al partido en 1997, cuando ya llevaba trabajando en la Junta de Andalucía siete años.





Licenciado en Derecho en 1989, entró a trabajar en la Junta como jefe de gabinete y luego como alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente, hasta que en 2008, Manuel Chaves lo nombró consejero de Vivienda y de Ordenación del Territorio hasta marzo de 2010.





Al contrario Susana Díaz, que inició su andadura política en Juventudes Socialistas con 17 años, Juan Espadas (Sevilla, 1966) tiene menos experiencia en la vida orgánica del partido y es vicesecretario del PSOE de Sevilla.





Sus caminos políticos han estado durante años muy próximos, de hecho Espadas defendió también la dimisión de Pedro Sánchez en el traumático comité federal de octubre de 2016 y arropó a Susana Díaz cuando el PSOE-A perdió el 2 de diciembre de 2018 la Junta al comprobar que PP, Ciudadanos y Vox consiguieron la mayoría.





Como candidato a la Alcaldía de Sevilla, Espada perdió en su primer intento a las elecciones municipales frente a Juan Ignacio Zoido (PP). En los siguientes comicios, en 2015, tampoco ganó, pero accedió a poder con el apoyo de Izquierda Unida y Participa Sevilla.





En las de 2019, Espadas logró el triunfo y consiguió cerrar acuerdos de estabilidad tanto con Unidas Podemos como con Ciudadanos