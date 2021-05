La Xunta pregunta al Gobierno local si no quiere los 20 millones del puerto

El pasado miércoles se celebró la primera comisión técnica entre administraciones para proyectar el futuro de los muelles interiores coruñeses. Sobre la mesa estaba la propuesta de la Xunta de invertir 20 millones de euros en los muelles de Batería y Calvo Sotelo para integrarlos en la ciudad, quedándose a cambio el 51% de la titularidad, idea que el Gobierno local rechazó tajantemente. Ayer, mientras el pleno debatía varias mociones, entre ellas una sobre el propio puerto, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, visitaba la Confederación de Empresarios de A Coruña, donde mostraba su perplejidad por el rechazo y preguntaba al Ejecutivo local que clarificase si querían que retirasen la inversión que plantearon el miércoles.





Vázquez aseguraba que esos 20 millones se ofrecían con una finalidad pública y tildaba de “bloqueo” la postura municipal. “É a primeira vez que un alcalde rexeita inversións de máis de 20 millóns de euros da Xunta de Galicia para mellorar a súa cidade”, indicaba la titular de Infraestruturas, que añadía que “parece que quere que a Xunta retire máis de 20 millóns de euros públicos”.





Respuesta municipal

El propio miércoles, la alcaldesa, Inés Rey, apelaba a la administración autonómica que invirtiese ese montante en la ciudad, pero rechazó las formas de hacerlo en el puerto, algo que ratificó ayer en el pleno. “O porto é dos coruñeses e o seguirá sendo mentres eu sexa alcaldesa”, repitió ayer Rey ante la idea de que la titularidad sea de la Xunta al 51% en Batería y Calvo Sotelo.





Marea Atlántica acusó ayer al PSOE y al PP de “traición” al rechazar la moción sobre el puerto y la manifestación prevista para el día 30 en contra de la venta de los muelles. María García indicó que “Inés Rey pode pasar á historia coma a alcaldesa que vendeu os peiraos. É unha transformación urbana decisiva e insiste en afrontala de costas á veciñanza”, mientras que la nacionalista Avia Veira denunció las “incertezas” que genera el Ayuntamiento sobre el asunto. La popular Rosa Gallego pidió a Inés Rey “lealtad institucional, que deje de bloquear y que haga propuestas sobre los terrenos del puerto” y la no adscrita Isabel Faraldo destacó la importancia del muelle como “eixe vertebrador e motor económico”, por lo que la población debe poder decidir su futuro.







“Non teñan ningunha dúbida de que imos avanzando no futuro do porto, pero non imos caer en propostas precipitadas e interesadas”, indicaba el concejal de Infraestruturas, Juan Díaz Villoslada durante el debate plenario.





“Non poden chegar aquí e poñer 26 millóns de euros para se quedar co 51% dos peiraos”, destacó el edil, que más tarde añadiría que el Ayuntamiento invirtió también una cantidad similar en el Nuevo Chuac y “non pretende quedar coa xestión da sanidade”.





Propuesta explicada

La conselleira explicaba la idea planteada por su Ejecutivo. “A proposta da Xunta foi investir máis de 20 millóns de euros para garantir esa titularidade e que os cidadáns aproveiten eses terreos” y añadía que “a Xunta de Galicia non vai a comprar terreos para facer negocios, porque a Xunta non é unha inmobiliaria”.

Tras esto añadía que la apuesta autonómica sigue siendo por la vivienda pública, algo en lo que incidió la alcaldesa el pasado miércoles. Por último, Vázquez concluía señalando que no entiende la “polémica” generada y pide que el Ayuntamiento presente sus ideas.