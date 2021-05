El Deportivo Abanca, sólido en defensa y efectivo en ataque, supera al Madrid CFF con claridad

Manu Sánchez pidió a sus jugadoras en la rueda de prensa del sábado que debían demostrar qué equipo se jugaba más y así lo hicieron. El Deportivo Abanca protagonizó en Abegondo un partido serio y completo ante un Madrid CFF que no tuvo apenas opciones de sacudirse la superioridad local. El equipo coruñés maniató a su rival con una presión alta en la primera mitad que le permitió llegar al descanso con 2-0 y supo administrar la ventaja, e incluso aumentarla, en una segunda parte en la que se replegó en su propio campo.





El técnico blanquiazul confió de nuevo en las futbolistas que dominaron al Valencia el pasado domingo, a pesar del empate, y repitió el sistema 1-3-5-2 con tres centrales y dos carrileras que ya se está convirtiendo en habitual en el equipo coruñés.





El Madrid CFF, por su parte, decidió replicar el dibujo táctico para controlar en superioridad a Peke y sobre todo a una Athenea que ante el Valencia había sido un vendaval.





Los primeros minutos de partido dejaron claro que el Depor no iba a dejar respirar a un Madrid CFF que podía acusar el cansancio de haber jugado cuatro encuentros en dos semanas. Presión alta para incomodar la salida de balón y especial atención en la defensa para tratar de impedir los contragolpes con la velocidad arriba de Geyse y Valeria.





Durante ese inicio ambicioso del Depor apareció Alba Merino para recibir un balón en tres cuartos, conducir sin presión y conectar un disparo potente que hizo estirarse a Paola Ulloa. El despeje de la portera se estrelló en el larguero y el rechace lo cazó Gaby para cabecear el balón a la red. 1-0 y lo más difícil estaba hecho.





El siguiente objetivo del Depor era mantener el ritmo y no volver a tropezar en la misma piedra que ante el Valencia (errores en la finalización). Y lo consiguió. Impulsado por el aliento de un público entregado, el equipo coruñés amplió la ventaja en el minuto 34 con otra acción en la que participaron Gaby y Alba. La venezolana vio el desmarque de ruptura de su compañera y le puso un balón medido al corazón del área. Alba recogió el regalo con un control exquisito y definió por bajo con una calma pasmosa.





Antes del tanto de Alba, el Depor ya había rondado el 2-0 con un disparo de Eva Dios tras un jugadón de Peke y también con una llegada de Athenea que finalizó con un chut bloqueado a Cris.

En cambio, las llegadas del Madrid se redujeron a un par de acciones de Geyse que solventó con seguridad Sullastres.





Tras el 2-0, el club madrileño decidió cambiar el sistema (1-4-2-3-1) con la entrada de Maca por una imprecisa Joyce pero apenas pudo inquietar a la zaga blanquiazul en los últimos compases del primer acto.





Cambio de panorama

La segunda mitad comenzó con susto para el Depor. Maca empujó a gol un mal remate fallido previo de Geyse pero la asistente levantó el banderín para señalar fuera de juego. Alivio para el cuadro coruñés pero síntoma del cambio de panorama en la reanudación.





El Madrid CFF adelantó líneas y al Depor ya no le duraba apenas la posesión. Geyse volvió a rondar el gol en una acción en la que Sullastres se hizo gigante, pero de nuevo fue el equipo local quien no perdonó. Peke fue la más lista de la clase en una acción de pilla sobre Mônica Hickmann, que no supo lo que hacer con un balón que se le enredó en las piernas. La delantera le robó la cartera, se plantó sola ante Paola Ulloa y con tranquilidad la regateó para marcar a placer.





El partido parecía ya sentenciado pero Manu Sánchez se quiso asegurar dando entrada a Bedoya por Peke y cambiando el sistema a un 1-5-4-1 con un centro del campo más poblado y con Athenea buscando hacer la guerra por su cuenta en punta.





El Madrid CFF lo intentó pero el Deportivo se mantuvo seguro y compacto y apenas pasó apuros para mantener la portería a cero a pesar de los numerosos córners botados por las visitantes.

El Depor Abanca abandona el puesto de colista y sigue en la pelea por una permanencia que tiene a cinco puntos.





Ficha técnica (3-0)





Deportivo Abanca: Sullastres; Cris Martínez, Stephanie Blanco, Iris Arnáiz, Villegas, Eva Dios; , Ainoa Campo, Alba Merino (Carlota, m.91), Gaby García; Athenea (Patri López, m.92) y Peke (Bedoya, m.86).





Madrid CFF: Paola; Lucía León, Itzi Pinillos (Lais Araujo, m.77), Mônica Hickmann, Frisbie, Joyce (Maca, m.37); Sara Tui (Silvia Rubio, m.78), Rita Chikwelu (Estela, m.86); Priscila; Geyse y Valeria (Kerolin, m.77).





Goles: 1-0, M.10: Gaby. 2-0, M.34: Alba Merino. 3-0, M.61: Peke.





Árbitro: Arriegui Gamir, del Comité vasco. Mostró amarilla a Villegas (m.26), Iris (m.74), del Depor Abanca; y a Sara Tui (m.53) y Kerolin (m.88), del Madrid CFF.





Incidencias: Partido de la vigésimo octava jornada de la Primera Iberdrola disputado en la Ciudad Deportiva de Abegondo con aforo limitado por la Covid-19.