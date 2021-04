Los datos dicen que nos equivocábamos

Segundo éxito del concierto de Love of Lesbian celebrado hace un mes en el Palau Sant Jordi. El primero fue el de asistencia; cinco mil almas deseosas de bailar, rozarse y hasta chocar con las de su alrededor al ritmo de la música. El segundo es que el experimento ha tenido el resultado deseado: no solo no fue un foco de transmisión del virus, sino que se cree que no hubo un solo contagiado. De los seis positivos detectados dos semanas después de la cita se sabe que la infección de cuatro no tuvo que ver con ella y se sospecha lo mismo de los otros dos. La conclusión es que, en contra de lo que la mayoría pensábamos, los datos dicen que este tipo de eventos masivos son posibles pese a la crisis sanitaria. Bien por la cultura y el ocio. De todas formas, igual no estaba de más esperar un poco para lanzarse a los festivales y las fiestas populares.