El estado de alarma que todos quieren

es posible que si las elecciones en Madrid no fueran el próximo 4 de mayo, el presidente del Gobierno se planteara buscar apoyos para mantener el estado de alarma. Sin embargo, parece que sus asesores le han recomendado que levante las restricciones (siguiendo el ejemplo de Ayuso) y en esas estamos. Sin embargo, son muchos los presidentes autonómicos que aseguran que hacerlo sería una temeridad. Del PNV al PP, pasando por responsables del PSOE, todos ellos sostienen que no existen leyes que les permitan restringir movimientos o mantener los confinamientos regionales. Es decir, que, como mucho, las comunidades se pueden limitar a dar recomendaciones que los ciudadanos ya veremos si cumplen o no. Y todo esto mientras las cifras del coronavirus en muchas comunidades de este país continúan absolutamente disparadas, tanto que ya hay quien habla de cuarta ola. Lo dicho, una pena que haya elecciones en Madrid.